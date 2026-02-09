AKTUELNO

Extra

Tuga: Preminuo Mark (46), čovek koji je napisao najbolju knjigu o Novaku Đokoviću ikada, svi su ga obožavali

Izvor: Novosti, Foto: Tanjug AP/aaron favila ||

Svet tenisa trenutno tuguje. Poznati novinar i autor nekoliko knjiga, Mark Hodžkinson preminuo je u 47. godini. Njegova smrt je došla u vreme kada je slavio objavljivanje svoje knjige o Karlosu Alkarazu i Novaku Đokoviću.

Mark Hodžkinson je preminuo iznenada, njemu je pozlilo u njegovom domu u Zapadnom Saseksu, posle čega je prebačen u bolnicu gde je i premino. To je šokiralo tenisku, ali i celokupnu sportsku javnost.

Čekao je i s velikim nestrpljenjem finale Australijan opena, imao je pripremljene nove knjige o obojici tenisera, a onda je objavio i novu - ovoga puta o Karlosu Alkarazu.

Imao je ovaj pisac i novinar i tragičnu priču, pošto ga je 2010. godine u Melburnu pokosio automobil, koji je vozio pomahnitali ubica. Uspeo je da preživi, iako je sve delovalo neverovatno po njega. Radio je i kao dopisnik britanskog "Telegrafa", a kolege su o njemu govorili samo najbolje.

Iza sebe je ostavio partnerku Ejmi i dve ćerke - Moli i Rouzi.

Autor: D.Bošković

#Novak Đokovic

#mark

#obozavanje

POVEZANE VESTI

Svet

PREMINUO MARK BRNOVIĆ: Tramp ga predložio za ambasadora Srbije u SAD, pa povukao nominaciju - Porodica saopštila TUŽNE VESTI

Fudbal

OGROMNA TUGA - FUDBALSKI SVET U SUZAMA! Preminuo jedan od najvećih igrača 20. veka!

Ostali sportovi

'Neću da se izvinjavam što se divim Đokoviću' Tekst engleskog novinara o kojem bruji Vimbldon: Nikada mu neće biti oprošteno...

Ostali sportovi

Neću da se izvinjavam što se divim Đokoviću: Tekst engleskog novinara o kojem bruji Vimbldon: Nikada mu neće biti oprošteno...

Ostali sportovi

Kakve divne reči Rafaela Nadala Đokoviću nakon što je Novak osvojio zlatnu medalju na Olimpijskim igrama

Domaći

Halid Muslimović napisao knjigu o sebi! Predstavio monografiju na Sajmu knjiga u Beogradu, pa poručio: PUT JE TURBULENTAN...