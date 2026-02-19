Princeza Dajana je ovu tajnu čuvala do smrti: Sve je počelo odmah nakon venčanja

Princeza Dajana je ovo krila od svih.

Čuvanje privatnosti zaštitni je znak britanske kraljevske porodice. Ipak, princeza Dajana je godinama uspešno skrivala svoju tajnu iako je bila poznata po iskrenosti.

Dajana je otvoreno govorila o prevari u braku, depresiji, bulimiji i svojim razočaranjima. Međutim, postojala je jedna stvar o kojoj nije želela ni reč da kaže. Odmah nakon venčanja sa tadašnjim princem od Velsa, danas kraljem Čarlsom 1981. godine, Dajana je počela da radi nešto što je krila od svih punih devet godina. Jednom nedeljno tajno je odlazila na časove plesa.

Njena instruktorka, En Alen, kasnije je otkrila da su se redovno viđale i da je Dajana sat vremena nedeljno provodila u sali za ples, daleko od očiju javnosti i dvora. Upravo uz njenu pomoć pripremila je čuveni plesni nastup iznenađenja za Čarlsa 1985. godine, kao i legendarni ples sa Džonom Travoltom u Beloj kući, koji je obišao svet.

Iza zatvorenih vrata, daleko od protokola, Dajana je pokazivala svoju najranjiviju stranu. Maštala je da postane balerina i kao devojčica bila posvećena baletu. Međutim, kada je naglo porasla na 180 centimetara, shvatila je da je previsoka za profesionalnu baletsku karijeru i morala je da se odrekne sna.

Tokom devet godina imale su stotine susreta. U pauzama između vežbi, Dajana je poveravala instruktorki detalje o majčinstvu, problemima u braku i svojoj borbi sa poremećajem u ishrani. Bilo je dana kada bi dolazila samo da razgovara.

Njihovo prijateljstvo kasnije je opisano u knjizi „Dancing with Diana: A Memoir“, koja je poslužila kao osnova za dokumentarni film. Iza titule „engleske ruže“ krila se žena koja je u plesu pronalazila beg, utehu i komadić slobode, daleko od krune i tereta koji je nosila.

Autor: Jovana Nerić