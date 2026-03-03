Plastični hirurg otkrio šta se stvarno desilo sa licem Džima Kerija: Šok sanzanja

Džim Keri, star 64 godine, nije čest gost na društvenim događajima, tako da svako njegovo pojavljivanje u javnosti uvek privlači pažnju. Crveni tepih na 51. dodeli nagrada Cezar nije bio izuzetak. Te večeri, legendarni glumac je primio prestižnu nagradu. Keri se pojavio na sceni elegantno obučen i održao divan govor, ali ni o njegovom izgledu ni o njegovim dostignućima se nije toliko govorilo kao o njegovom transformisanom licu.

Na internetu su odmah izbile debate: šta se desilo sa zvezdom - da li je to posledica plastične operacije ili preteranog unosa botoksa? Gde su nestali njegovi uobičajeni izrazi lica i šta je izazvalo otok? Pojavile su se čak i teorije zavere da to nije bio sam Keri, već njegov dvojnik, tvrdeći da su boja očiju i konture lica bile drugačije.

„Ovaj čovek se toliko trudi da bude Džim, ali jednostavno ne funkcioniše“; „Oči su mu drugačije boje“; „Ko je ovaj čovek?“; „Neko previše voli injekcije botoksa“; „Ne mogu da verujem svojim očima! Da li je to Džim Keri?! Doktoru koji je ovo uradio trebalo bi zauvek zabraniti da prima pacijente“, besne komentatori.

Plastična hirurškinja Madina Osman, gledajući glumčeve fotografije, dolazi do zaključka da je možda nedavno bio podvrgnut operaciji.

"Sviđalo se to nekome ili ne, u Holivudu se pravo na prirodno starenje mora zaslužiti. Samo malo ko može sebi da priušti takav luksuz. I iako je Džim Keri zvezda, lični razlozi su ga podstakli da promeni svoj izgled. Sva ova galama je nastala zato što smo navikli da ga viđamo sa bogatim izrazom lica. A sada se pojavljuje u javnosti sa ograničenim izrazom, lice mu je poput maske. Mogu samo da pretpostavim da smo svedoci ranog perioda oporavka nakon plastične operacije“, kaže doktorka za Woman.ru.

Sasvim je moguće da se Džim Keri odlučio za potpuni fejslifting ili endoskopski lifting srednjeg dela lica. Ovo daje srednjem delu lica puniji izgled. Bilo koja operacija, uključujući i injekcije botoksa, mogla je postići ovaj efekat.

„Jedno je sigurno: nakon plastične operacije, mišići se još nisu ponovo poravnali sa nervnim vlaknima; ne pomeraju se kako bi trebalo. Oporavak podrazumeva otok i ograničen izraz lica. Oporavak traje najmanje šest meseci. Tokom ovog perioda, poznate ličnosti često postaju mete ismevanja i ishitrenih procena“, zaključila je doktorka.

Autor: D.Bošković