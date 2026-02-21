AKTUELNO

Prvo pojavljivanje princa Harija nakon hapšenja njegovog strica zbog veze s Epstajnom: Imao je važnu poruku za javnost

Foto: Tanjug AP

Iako se njegovo pojavljivanje vremenski poklopilo s vestima o Endruu, princ Hari se u obraćanju nije osvrtao na aktuelne događaje.

Princ Hari pojavio se u video-intervjuu samo nekoliko sati nakon što je njegov stric, bivši princ Endru, pušten iz policijskog pritvora, ali umesto porodičnih tema, fokus je stavio na humanitarni rad koji mu je već godinama prioritet.

Vojvoda od Saseksa govorio je o organizaciji WellChild, čiji je dugogodišnji pokrovitelj, te je pozvao javnost da predloži kandidate za godišnje nagrade koje ta dobrotvorna organizacija dodeljuje deci s teškim zdravstvenim stanjima i njihovim porodicama.

Hari je istakao koliko su mu susreti s nagrađenima kroz godine značili, te naglasio važnost pružanja podrške porodicama koje se svakodnevno suočavaju s izazovima staranja o teško bolesnoj deci.

Iako se njegovo pojavljivanje vremenski poklopilo s vestima o Endruu, Hari se u obraćanju nije osvrtao na aktuelne događaje, već je ostao usmeren na humanitarni angažman koji, kako često ističe, ima posebno mesto u njegovom životu.

Iako je pušten nakon 11 sati boravka u pritvoru, Endru se suočava s doživotnom kaznom.

Autor: Iva Besarabić

