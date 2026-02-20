AKTUELNO

Showbiz

Izbezumljena faca bivšeg princa Endrua nakon hapšenja otkriva istinu o saslušanju: Proganjaće kraljevsku porodicu, prizor preplavio internet

Izvor: Pink.rs, Kurir.rs, Foto: Tanjug AP/AP Photo/Kirsty Wigglesworth, File ||

Bivši princ Endru uhapšen je zbog sumnje na zloupotrebu položaja. Fotografije iz pritvora izazvale su šok u Britaniji, a istraga o vezi sa Džefrijem Epstinom se nastavlja.

Bivši britanski princ, princ Endru, uhapšen je u četvrtak ujutru, na svoj rođendan, zbog sumnje da je zloupotrebio službeni položaj prilikom obavljanja javne funkcije. Proveo je oko 12 sati u pritvoru, nakon čega je pušten iste večeri, ali istraga protiv njega nije završena.

Endru je snimljen odmah nakon puštanja iz pritvora, a na njegovom licu se jasno video strah i anksioznost. Mnogi komentatori su ocenili da će fotografije „dugo proganjati kraljevsku porodicu“.

– To je užasna fotografija. Čini se kao da ga je celo iskustvo slomilo. Kraljevska porodica je navikla da bude fotografisana dok vozi, ali on sada očigledno pokušava da se što više sakrije, rekla je.

Britanski tabloidi su nemilosrdni

Fotografija bivšeg princa završila je na naslovnim stranama širom Britanije. Tabloid The ​​Sun objavio je naslov „Sada se znoji“, aludirajući na njegov raniji intervju u kojem je tvrdio da se ne znoji – uprkos optužbama jedne od žrtava osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstajna.

Istražitelji dugo istražuju tvrdnje da je Endru, dok je služio kao britanski trgovinski izaslanik, navodno delio poverljive informacije sa Epstajnom. Policija je takođe razmatrala navode da je Epstajn doveo ženu u Veliku Britaniju radi seksualnog susreta sa bivšim princom.

Iako je pušten iz pritvora, policija će pretražiti njegov bivši dom, Rojal Lodž, koji je napustio pre tri nedelje. Pretres je završen i u Norfolku, gde sada živi.

Foto: Tanjug AP/Jordan Pettitt/Pool Photo via AP, file

The Daily Mail je objavio jednostavnu, ali upečatljivu poruku: „Pad“. Neki mediji su takođe citirali kralja Čarlsa III, naglašavajući da „pravda mora da ide svojim tokom“.

Istraga o vezi sa Džefrijem Epstajnom

Bivša sekretarka za štampu pokojne kraljice Elizabete II, Ailsa Anderson, rekla je da fotografija simbolizuje njegov „dramatičan pad“.

„Izgledao je zabezeknuto, šokirano, pogrbljeno. Ovo će porodicu povrediti i slomiti“, rekla je.

Voditelj Mark Ostin, koji se pojavio ispred Bakingemske palate, rekao je da su scene bile izuzetno neprijatne za palatu. Kraljevska dopisnica Rijanon Mils iz Skaj njuza složila se sa njim.

Vest je izazvala pravi šok u Velikoj Britaniji, a fotografije snimljene nakon izlaska iz policijske stanice obišle su svet.

Foto: Tanjug AP/Kirsty Wigglesworth, U.S. department of justice

Autor: Nikola Žugić

#Hapšenje

#Princ Endru

#bivši princ

#uhapšen princ Endru

POVEZANE VESTI

Svet

Oglasila se policija nakon hapšenja bivšeg princa Endrua: Trenutno se nalazi u pritvoru

Svet

UDARNO: Uhapšen bivši princ Endru

Svet

ISPLIVALI NOVI DETALJI IZ 'FAJLOVA DŽEFRIJA EPSTAJNA'! Potresni iskaz devojke koju je Epstajn kao dete terao na odnose sa Endruom: Bila sam njegov ROB

Svet

EVO ZA ŠTA SU SVE OPTUŽIVALI PRINCA ENDRUA: Od seksualnog zlostavljanja, do Epstajnovih mreža, trgovine ljudima, civilnih tužbi

Svet

Otkriveno: Za šta se tereti uhapšeni bivši princ Endru

Svet

FRANCUSKI MINISTAR KULTURE I NJEGOVA ĆERKA POD ISTRAGOM ZBOG VEZA SA EPSTINOM: Otkriveno više od 600 dopisivanja - isplivale dugogodišnje veze