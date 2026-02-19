EVO ZA ŠTA SU SVE OPTUŽIVALI PRINCA ENDRUA: Od seksualnog zlostavljanja, do Epstajnovih mreža, trgovine ljudima, civilnih tužbi

Bivši britanski princ Endru, koga je britanska policija danas lišila slobode, debelo je povezan sa seksualnim optužbama vezanim za Džefrija Epstajna.

Aktivistkinja koja je javno govorila o njegovim zlodelima, Virdžinija Đufre (1983-2025), govorila je da ju je Endru seksualno zlostavljao tri puta.

Prvi put je to navodno bilo u Londonu 2001. godine, drugi put u Njujorku, a treći put na privatnom ostrvu Epstajna, kada je imala 17 godina, što je ispod zakonske starosne granice. Epstajn je navodno platio Đufre oko 15.000 dolara nakon jednog od tih susreta sa Endruom.

Fotografije i podaci o letovima sugerišu da su bili na mestima gde su se ti susreti dogodili, iako Endruova strana osporava autentičnost fotografija i svoju ulogu na njima.

Platio Virdžiniji vansudsko poravnanje, ali nije priznao krivicuĐufre je protiv princa podnela građansku tužbu u SAD, optužujući ga za seksualno zlostavljanje. Taj predmet je rešen van suda 2022. godine uz milionsko poravnanje, ali princ Endru nije priznao krivicu.

Druga žena, Johana Sjoberg, optužila ga je da joj je dodirnuo grudi u stanu Džefrija Epstajna 2001. godine, što je Bakingemska palata negirala.

Postoje i navodi da su neki ljudi koji su bili u kontaktu sa Epstajnom, uključujući telohranitelje, prećutno ignorisali sumnjive posete i događaje.

U 2019. godini, intervju princa Endrua za BBC njuznajt ocenjen je kao "katastrofalan", jer je odbio da jasno odgovori na pitanja o svojim vezama sa Epstajnom. Rekao je da se ne može setiti susreta sa Đufre i objasnio je čudno medicinsko stanje kao razlog nekih tvrdnji, što je dodatno narušilo njegovu reputaciju.

Odrekao se titule vojvode od Jorka

Zbog svega toga, u 2025. godini odrekao se titule vojvode od Jorka i većine svojih kraljevskih uloga pod pritiskom javnosti i skandala.

Nekoliko miliona dokumenata iz istrage Ministarstva pravde SAD sugeriše da je princ mogao biti umešan u pomaganje Epstajnu.

To uključuje tvrdnje da je delio poverljive informacije i da je Virdžiniji moglo biti omogućeno da putuje za njega kao deo Epstajnovih mreža.

Većina ovih optužbi su civilne ili predmet dugotrajnih istraga i medijskih navoda. Zasad krivično nisu dokazane u sudu. Princ Endru je do sada dosledno negirao svako kriminalno ponašanje, osim priznavanja loše procene da je bio prijatelj sa Epstajnom.

Epstajnu slao fotografije svojih ćerki!

Princ Endru je slao lične fotografije svojih ćerki Džefriju Epstajnu čak i nakon što je tvrdio da je prekinuo kontakt sa njim. Jedna božićna čestitka sa slikama bila je poslata Epstajnu, iako je javno govorio da je prekinuo vezu sa njim.

Objavljeni su milioni novih dokumenata iz istrage Ministarstva pravde SAD, što je dovelo do nove pažnje i istraga širom Britanije. Ispitivao se Epstajnov privatni avion „Lolita Ekspres“, gde postoje podaci da je princ letio više puta sa drugim visokoprofilnim putnicima i svedočanstva o mogućim zlostavljanjima tokom takvih letova.

U nekim dokumentima iz „Epstajn fajlova“ stoji da Epstajn nije osporio tvrdnju da je princ imao "seks sa pristankom" sa Đufre, čak i kada se to pominjalo u jednom mejlu kao mogući opis, što direktno kontrira princovim višestrukim negacijama da ih je uopšte sreo.

Istraživala se i trgovina ljudima

Više britanskih policijskih službi bilo je uključeno u procenu potencijalnih krivičnih dela otkrivenih iz dokumenata, uključujući i moguće slučajeve trgovine ljudima, seksualnog zlostavljanja i zloupotrebe položaja dok je Endru bio trgovinski izaslanik Velike Britanije.

Policija takođe istražuje ponašanje bivših kraljevskih zaštitnih službi koji su možda „okretali glavu“ tokom poseta Endruovog praćenja Epstajnu, uključujući i navode da su pratili njegove letove i aktivnosti bez da su prijavili sumnjive događaje.

Novi detalji iz posmrtno objavljenih sećanja Đufre

Novi detalji iz posmrtno objavljenih sećanja Virdžinije Đufre ("Ničija devojka“) opisuju da je navodno prva seksualna veza sa Endruom bila organizovana poput bajke, gde joj je rečeno da će „sresti zgodnog princa“, i da je Epstajn bio uključen tokom jednog od susreta, što dodatno komplikuje ranije narative.

Prema svedočenjima nekih izvora, princ je doživeo najmanje tri seksualna kontakta sa Đufre, pri čemu su neki uključivali i druge žene, uključujući i navode da je osam mladih žena bilo prisutno na jednom od takvih susreta.

Povezan i sa ozloglašenom Maksvel

Nakon njegovih javnih negiranja, princ Endru je pokušao da ospori autentičnost fotografija koje ga povezuju sa Đufre i Gislejn Maksvel, ali mejl iz 2015. godine sugeriše da fotografija zapravo postoji i da to pismeno priznaje i Maksvel, što dodatno dovodi u pitanje ranija odbacivanja.

Maksvel je britanska društvena radnica i nekadašnja bliska saradnica Džefrija Epstajna. Optužena je i osuđena za pomaganje Epstajnu u seksualnom zlostavljanju maloletnih devojaka, uključujući regrutovanje i uvođenje žrtava u njegove mreže.

Osuđena je na 22 godine u SAD zbog uloge u seksualnoj trgovini i pomaganju Džefriju Epstajnu da seksualno zlostavlja maloletne devojke.

Autor: Marija Radić