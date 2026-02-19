Oglasila se policija nakon hapšenja bivšeg princa Endrua: Trenutno se nalazi u pritvoru

Britanska policija potvrdila je da je danas u Norfolku uhapšen muškarac, za kojeg mediji prenose da je bivši princ Endru.

"U okviru istrage, danas smo uhapsili muškarca u šezdesetim godinama iz Norfolka pod sumnjom za zloupotrebu položaja u javnoj službi i vršimo pretrese na adresama u Berširu i Norfolku. Muškarac se trenutno nalazi u policijskom pritvoru", naveli su iz policije.

Kako su naveli, ime uhapšenog muškarca neće objaviti, u skladu sa nacionalnim smernicama.

"Takođe, imajte na umu da je ovaj slučaj sada aktivan, pa treba biti oprezan sa bilo kakvom publikacijom kako ne bi došlo do nepoštovanja suda", naveli su kratko iz policije.

Podsetimo, više civilnih vozila viđeno je danas kako ulazi na imanje kralja Čarlsa u Sandringemu. U vozilu su, kako se veruje, bili policajci u civilu.

Autor: Marija Radić