UDARNO: Uhapšen bivši princ Endru

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Tanjug AP/Jordan Pettitt/Pool Photo via AP, file ||

Endru Mauntbaten Vindzor, poznatiji kao bivši princ Endru, uhapšen je danas u Velikoj Britaniji.

Prema prvim informacijama on je uhapšen zbog sumnje da je zloupotrebio javnu funkciju.

Prethodno je javljeno da je policija jutros došla na imanje Sandrigem, na kojem Endru živi od kada je "prognan" zbog slučaja Džefrija Epstajna.

Foto: Tanjug AP/Kirsty Wigglesworth, U.S. department of justice

Kako navode britanski mediji, nedugo nakon dolaska policije u Sandringem Endru je priveden.

Daily Mail je ranije javio da je šest neobeleženih vozila stiglo na imanje kralja Čarlsa u Norfolku nešto pre 8 šasova, i to u danu kada Endru slavi 66. rođendan.

Vozila za koja se veruje da su u njima bili brojni pripadnici policije u civilu parkirala su se kod nekadašnje kuće princa Filipa, supruge pokojne kraljice Elizabete Druge i oca kralja Čarlsa i uhapšenog ražalovanog princa Endrua.

Policija ispituje tvrdnje da je bivši princ delio osetljive informacije s Epstajnom dok je bio britanski trgovinski izaslanik.

U centru pažnje su i optužbe pokojne Virdžnije Đufre za seksualni napad, kao i navodi da je Epstajn slao ženu u britaniju kako bi stupila u seksualni kontakt sa Endruom, a što je on sve negirao.

Foto: Tanjug AP/U.S. Department of Justice via AP

Pored toga, policija istražuje i privatne letove do i od aerodroma u Birmingemu, dok policija Sarija poziva sve koji imaju takva saznanja da se javi s informacijama o trgovini ljudima.

Policija došla kod bivšeg princa Endrua u Sandringem: 'Upali' na proslavu rođendana, oglasili se očevici

Autor: Marija Radić

#Hapšenje

#Policija

#Princ Endru

#funkcija

#zloupotreba

