REVOLT KRALJEVSKOG OSOBLJA! Osramoćeni bivši princ Endru se u tajnosti preselio u drugu vilu, a tamo je doživeo ŠOK

Bivši britanski princ Endru Mauntbaten-Vindzor, koji se suočava s optužbama za seksualno zlostavljanje, izazvao je revolt među kraljevskim službenicima u Sandringemu, jednoj od rezidencija kraljevske porodice Velike Britanije, koji odbijaju da mu služe iako je na imanje stigao tek u ponedeljak uveče, saznaje britanski "San" od izvora.

Izvori navode da su zaposleni na kraljevskom posedu u Norfolku obavešteni da mogu da odbiju da služe Endrua ako im to stvara nelagodnost, a do sada je, kako tvrde, formirana "duga lista" osoblja koje odbija da radi za njega.

- Rečeno im je da ne moraju da služe Endrua ili da rade za njega ako se osećaju neprijatno. Već postoji poprilična lista onih koji kažu: "Ne, hvala". Razumljivo je da postoji velika zabrinutost jer je on sada potpuni izgnanik - kaže izvor za "San".

Endru (65) u ponedeljak se "u tajnosti" iselio se iz kraljevske rezidencije Rojal Lodž u Vindzoru i privremeno se nastanio u Sandringemu, pre nego što se u aprilu preseli u svoj stalni dom Marš Farm.

"now a resident of Norfolk".

It's not like he's moved in to some poxy 2 up 2 down terrace house. He's now at Sandringham. https://t.co/RjX3uQVCi0 pic.twitter.com/hZUUC4Xx7M — HutchOnline (@Hutch_Online) 04. фебруар 2026.

- Postoji zabrinutost da kada se jednom udobno smesti u Sandringemu, dok se Marš Farm završava, osoblje neće moći da ga se otarasi - kaže izvor.

Njegov odlazak iz Rojal Lodža usledio je nakon objavljivanja novih kompromitujućih dokumenata vezanih za njegovog osuđenog prijatelja Džefrija Epstajna.

Preseljenje bivšeg vojvode, navodi San, smatra se pobedom britanskog kralja Čarlsa III, koji je tri godine pokušavao da "protera" svog problematičnog brata, ali se istovremeno oseća "veoma frustrirano".

Endru je već platio milione dolara za rešavanje građanske tužbe u vezi sa seksualnim zlostavljanjem Virdžinije Đufre, dok je kontinuirano negirao bilo kakvu krivicu.

Novi dokumenti vezani za osuđenom seksualnom prestupnika Džefrija Epstajna i dalje prate Endrua i kraljevsku porodicu.

U jednom od slučajeva navodi se da je striptizeta tražila 250.000 dolara nakon što je, kako tvrdi, izvela seksualni čin na Epstajnu i Endruu u Palm Biču 2006. godine.

Istovremeno, aktivisti protiv monarhije iz grupe "Republik" postavili su traku "Mesto zločina: Zabranjen ulaz" ispred Bakingemske palate i razvili transparent "Čarls, šta krijete?".

Autor: Iva Besarabić