Princ Endru se odrekao svih titula: Titula vojvode od Jorka ostaje samo formalno

Britanski Princ Endru, koji je saopštio danas da se odriče svih svojih titula uključujući i onu vojvode od Jorka, tehnički zadržava vojvodsku titulu, jer se ona može oduzeti samo odlukom parlamenta, navodi Gardijan.

On će zadržati status princa kao sin pokojne kraljice Elizabete II, ali više neće koristiti plemićke titule ni priznanja koja su mu dodeljena, navodi se u njegovom zvaničnom saopštenju.

"U razgovoru sa Njegovim Veličanstvom kraljem, kao i užom i širom porodicom, zaključili smo da stalne optužbe na moj račun skreću pažnju sa rada Njegovog Veličanstva i kraljevske porodice", izjavio je princ Endru.

Princ je dodao da negira sve optužbe koje su protiv njega iznete.

Kralj Čarls je, prema saznanjima britanskog lista, zadovoljan ishodom, a u konsultacijama je učestvovao i princ Vilijam od Velsa i ostali članovi porodice.

Endruova bivša supruga, Sara, vojvotkinja od Jorka, takođe više neće koristiti titulu, biće jednostavno Sara Ferguson.

Titule njihovih ćerki princeza Beatris i Eugenija ostaju nepromenjene.

Članica britanskog parlamenta za izborni okrug Jork Central Rejčel Maskel pozvala je na izmene zakona u svetlu ovih događaja.

Predlog zakona, koji Maskel podržava, predao bi kralju ovlašćenje da sam inicira oduzimanje titula ili da to učini nakon preporuke parlamentarnog odbora.

"Nakon nastojanja da promeni zakon Predlogom zakona o ukidanju titula, sada mislim da je vreme za ovu legislativu", navela je poslanica Maskel

Optužbe protiv Endrua, zbog kojih se odrekao svojih titula, odnose se na njegovu vezu s pokojnim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom, kao i na nedavne detalje o njegovoj umešanosti u slučaj špijunaže za Kinu, navodi britanski list.

Ove nedelje Gardijan je objavio odlomke iz memoara Epstinove žrtve Virdžinije Đufre, koja je u aprilu počinila samoubistvo u 41. godini.

Endru je više puta negirao da je stupio u seksualni odnos s Đufre kada je imala 17 godina, a s njom je postigao je vanparnični dogovor u iznosu od oko 12 miliona funti, bez priznanja odgovornosti.

Takođe, Gardijan navodi i da je Endru 2018. i 2019. održao sastanke s članom kineskog politbiroa Caj Ćijem za koga se sumnjalo da je primalac poverljivih informacija koje su dvojica britanskih građana optuženih za špijunažu za Peking navodno prosleđivali.

Autor: Marija Radić