Bivši opštinski radnik osuđen zbog krađe 900.000 funti od korisnika socijalne pomoći

Bivši zaposleni u finansijskoj službi opštine Bolton Ričard Šou, u Velikoj Britaniji, koji je između 2015. i 2023. godine proneverio gotovo 900.000 funti (oko 1.053.000 evra), osuđen je danas na četiri godine i osam meseci zatvora.

Šou (46) je prebacivao novac sa računa ugroženih korisnika socijalnih davanja na svoje lične račune kako bi kupio dva BMW automobila i vikendicu u Lankaširu, prenosi Skaj njuz.

Šou je upravljao državnim beneficijama za korisnike koji nisu mogli sami da vode svoje finansije i nisu imali kome da se obrate za pomoć.

Istraga iz 2023. otkrila je više bankarskih transfera, ukupno 893.296 funti, na devet njegovih ličnih računa.

Tokom pretresa u njegovom domu u Boltonu, 16 kilometara severozapadno od Mančestera, oduzeta su dva BMW-a vredna gotovo 120.000 funti i drugi vredni predmeti, uključujući računare i bicikle.

Istraga je pokazala da je Šou potrošio 100.000 funti za kupovinu vikendice u Lankaširu i gotovo 18.000 funti na uređenje dvorišta.

Takođe je više od 53.000 funti uplaćivao raznim ženama uz opis uplate poput džeparac.

Šou je otpušten zbog teške povrede radnih obaveza u martu 2023, kada je opština identifikovala i prijavila moguću prevaru policiji Velikog Mančestera.

Priznao je krivicu za jednu tačku prevare - zloupotreba položaja.

Portparol policije Velikog Mančestera najavio je da će biti održano ročište za povraćaj oduzetih sredstava kako bi se nadoknadila šteta opštini.

Autor: D.Bošković