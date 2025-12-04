PREDRAG STOILJKOVIĆ IZRUČEN SRBIJI POSLE 2 MESECA! Osuđen za učestvovanje u tuči u kojoj je ubijen maturant Stefan Filić (18) iza rešetaka

Predrag Stoiljković, treći mladić koji je učestvovao u tuči u kojoj je ubijen Stefan Filić u februaru 2020. godine ispred diskoteke u Velikoj Plani, osuđen je na zatvorsku kaznu u trajanju od dve godine i osam meseci.

Posle dvomesečnog ekstradicionog postupka, osuđenik Predrag Stoiljković isporučen je Srbiji iz Nemačke i sproveden na izdržavanje kazne u Kazneno-popravni zavod Beograd Padinska Skela.

Stoiljković je uhapšen u Nemačkoj 23. septembra na osnovu međunarodne poternice koju je, pošto se osuđeni godinu dana nije javljao na izdržavanje kazne, raspisalo Ministarstvo pravde Srbije. Njegovo izručenje rezultat je saradnje domaćih pravosudnih organa, Ministarstva pravde Srbije i Ministarstva pravde Savezne Republike Nemačke.

On je 25. novembra 2025. deportovan iz nemačkog ekstradicionog pritvora i smešten u KPZ Beograd Padinska Skela.

Osuđen na 2 godine i 8 meseci

Stoiljković je u januaru 2024. pred Osnovnim sudom u Velikoj Plani osuđen na dve godine i osam meseci zatvora zbog nasilničkog ponašanja, u vezi sa događajem od 2. februara 2020. godine, u kojem je ubijen Stefan Filić. Sudija postupka prethodno je zatražio mišljenje Kasacionog suda, smatrajući da je Stoiljkovićev doprinos događaju veći od kvalifikacije za koju se tereti, te predložio da se predmet pridruži postupku koji se pred Višim sudom u Smederevu vodio protiv Nikole Bojovića i Mitra Pandurevića, optuženih za teško ubistvo u saizvršilaštvu. Kasacioni sud je taj predlog odbio, pa je suđenje ostalo u nadležnosti osnovnog suda.

Tokom postupka, javnost i porodica oštećenog mogli su videti snimke na kojima se, kako tvrde, jasno vidi Stoiljkovićevo brutalno udaranje Stefana Filića, ali to nije uticalo na drugačiju sudsku kvalifikaciju.

Nakon izricanja prvostepene presude, Stoiljković je napustio Srbiju. Njegova porodica tvrdila je da je zemlju napustio legalno, sa radnim dozvolama, u periodu dok su žalbe još bile u toku, te da nije bio u bekstvu. Međutim, kako se više od godinu dana nakon pravosnažnosti presude nije pojavio na izdržavanje kazne, raspisana je međunarodna poternica, nakon čega je usledilo hapšenje.

Podsetimo, Stefan Filić, maturant Ekonomske škole u Velikoj Plani, napadnut je ispred kluba "Brodolom" u Velikoj Plani u februaru 2020. godine. Trojica napadača nasrnuli su najpre na Filićevog mlađeg brata i druga, a zatim se umešao Stefan želeći da ih rastavi.

Stefan preminuo je od posledica povreda koji su mu nasilnici naneli.

Autor: Jovana Nerić