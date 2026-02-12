Srbin (27) prevozio 300 kilograma droge vredne 4 miliona evra - Šok u Francuskoj

Vozač kamiona iz Srbije Milan V. (27) osuđen je u Francuskoj na četiri godine zatvora nakon što je u njegovom šleperu pronađeno gotovo 300 kilograma droge, čija se vrednost procenjuje na oko četiri miliona evra.

Srbin Milan V. je uhapšen 9. februara u mestu La Turbi, na jugu Francuske, kada su carinici iz Mentona zaustavili kamion koji je dolazio iz Srbije.

Iako je prema dokumentaciji prevozio keramičke pločice, detaljnom kontrolom otkriveno je da se u tovarnom prostoru nalazi čak 15 torbi punih droge.

Zaplenjeno je više od 240 kilograma marihuane, 27 kilograma hašiša i gotovo 67 kilograma kokaina.

Droga nije bila posebno sakrivena, već je bila smeštena među robom.

Francuski sud mu je, pored zatvorske kazne, izrekao i zabranu ulaska u tu zemlju u trajanju od deset godina.

Regionalni direktor carine u Nici ocenio je zaplenu kao „izuzetno veliku“, naglašavajući da je reč o jednoj od značajnijih akcija u poslednje vreme.

Autor: S.M.