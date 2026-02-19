Otkriveno: Za šta se tereti uhapšeni bivši princ Endru

Endru Mauntbaten Vindzor, rođeni brat kralja Čarlsa, uhapšen je danas u Velikoj Britaniji. Prema prvim informacijama on je uhapšen zbog sumnje da je zloupotrebio javnu funkciju.

Šta je zloupotreba položaja u javnoj službi?

Zloupotreba položaja u javnoj službi odnosi se na "ozbiljnu namernu zloupotrebu ili zanemarivanje“ ovlašćenja u vezi sa ulogom u javnoj službi, prema državnom tužilaštvu.

Džošua Rozenberg, pravni komentator, rekao je za Sky News da je ovo "neobično" krivično delo "jer ga nisu stvorili zakoni, već su ga sudije razvile i utvrdile tokom mnogo godina".

"Iz tog razloga, zapravo ne postoji maksimalna kazna. Može se izreći doživotna zatvorska kazna jer parlament nikada nije odredio gornju granicu."

Zbog "složene" prirode ovog dela, Rozenberg je rekao da vlada pokušava da ga zameni novim zakonom, Public Office (Accountability) Bill, koji je trenutno u proceduri u parlamentu. Deo tog zakona se odnosi na zloupotrebu položaja u javnoj službi i navodi da osoba čini krivično delo ako koristi "svoju funkciju da dobije korist, bilo za sebe ili nekog drugog, ili da nekome drugom nanese štetu.

Autor: Marija Radić