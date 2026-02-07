AKTUELNO

Svet

FRANCUSKI MINISTAR KULTURE I NJEGOVA ĆERKA POD ISTRAGOM ZBOG VEZA SA EPSTINOM: Otkriveno više od 600 dopisivanja - isplivale dugogodišnje veze

Izvor: Pink.rs/RTCG, Foto: Tanjug AP/U.S. Department of Justice ||

Protiv bivšeg francuskog ministra kulture Žaka Langa i njegove ćerke Karolin otvorena je istraga zbog sumnje da su odgovorni za poresku prevaru i pranje novca, što je povezano sa američkim pedofilom Džefrijem Epstinom.

Lang je izložen pritisku da podnese ostavku na funkciju predsednika Svetskog arapskog instituta, sa sedištem u Parizu, pošto nedavno objavljeni dokumenti ukazuju da se intenzivno dopisivao sa Epstinom od 2012. do njegove smrti 2019. godine.

Rad Svetskog arapskog instituta nadgleda francusko Ministarstvo spoljnih poslova.

Francuski mediji tvrde da je preliminarna istraga otvorena jer su dokumenti američkog Ministarstva pravde otkrili dugogodišnje finansijske veze Langa i Epstina.

Langovo ime se u Epstinovim dokumentima pojavljuje više od 600 puta, navodi Rojters.

Autor: Iva Besarabić

