Pala banda koja je prokrijumčarila tonu droge preko Srbije: Oprali ogromne količine keša, ovako su radili

Tužilaštvo u Hrvatskoj otvorilo je istragu protiv troje hrvatskih državljana zbog sumnje u krijumčarenje oko jedne tone droge i pranje novca.

Istraga je pokrenuta nakon jučerašnjih hapšenja, u sklopu kojeg je privedeno više osoba. Saopštenje USKOK-a prenosimo u celosti.

"USKOK je, na temelju krivične prijave PNUSKOK-a, doneo rešenje o sprovođenju istrage protiv troje hrvatskih državljana, starij 41, 50 i 41 godinu, zbog osnovane sumnje na počinjenje krivičnih dela zločinačkog udruženja, neovlašćene proizvodnje i prometa drogama u sistemu zločinačkog udruženja i pranja novca.

Osnovano se sumnja da je prvookrivljeni, u razdoblju od početka avgusta 2019. do 5. novembra 2023. na području Hrvatske, Srbije, Kosova i Albanije, okupio i povezao u zajedničko delovanje drugookrivljenog i više drugih osoba s ciljem kontinuiranog sticanja znatne nepripadne materijalne koristi nabavkom, prevozom, skladištenjem, skrivanjem i daljom preprodajom velikih količina droge konoplje (dalje: droga).

U realizaciji navedenog cilja prvookrivljeni je, s osobama koje je prethodno povezao kontinuirano dogovarao cenu i nabavku velikih količina droge i njeno krijumčarenje iz Albanije i sa teritorije Kosova u Srbiju, kao i njenu isporuku u Srbiji. Za organizaciju preuzimanja, daljeg krijumčarenja, plaćanja i transporta droge iz Srbije do Osijeka angažovao je osobu koja je, prema njegovim uputstvima, lično i uz angažovanje drugih osoba osiguravala prethodnicu vozaču prilikom dovoženja droge iz Srbije radi uočavanja i izbegavanja policijskih kontrola. Za preuzimanje i skrivanje droge nakon njenog preuzimanja angažovao je drugu osobu, dok je za dalje preuzimanje navedene droge i prebacivanje preko Dunava do Hrvatske angažovao za sada nepoznate osobe.

Nakon prebacivanja droge jedna osoba je na obali Dunava u Hrvatskoj lično, ili putem zasad nepoznatih osoba, preuzimala tako prokrijumčarenu drogu te u skladu sa uputstvima prvookrivljenog drogu skladištila na području Osijeka.

Potom je prvookrivljeni drogu dalje preprodavao te lično ili posredstvom drugih osoba plaćao dobavljačima droge, dok su jedna osoba i drugookrivljeni, prema uputstvima prvookrivljenog, vršili plaćanja ostalim učesnicima u lancu krijumčarenja za prevoz droge, osiguravanje prethodnice prilikom prevoza droge u Srbiji i za njeno prebacivanje preko Dunava u Hrvatsku.

Na opisani način prvookrivljeni je nabavio najmanje 980,00 kilograma droge, od koje količine je najmanje 926,50 kilograma prokrijumčario u Hrvatsku, a najmanje 886,50 kilograma preprodao, čime si je pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznosu od najmanje 1.842.200,00 evra.

Nadalje se osnovano sumnja da su prvo i trećeokrivljeni, od početka avgusta 2019. do 4. decembra 2025, nakon što je prvookrivljeni od prodaje droge kumulirao nezakonite dobitke od najmanje 1.842.200,00 evra, a trećeokrivljeni, znajući za nezakonito poreklo tako pribavljenog novca, neistinito prikazali da najmanje 831.886,64 evra proizlazi iz zakonitog izvora.

Od tog iznosa prvookrivljeni je višekratnim transakcijama na svoj račun otvoren u kladionici uplatio najmanje 568.271,86 evra. Takođe je u više navrata trećeokrivljenoj u gotovini predao najmanje 86.141,21 evra. Navedeni iznos je ona putem bankomata višekratno uplaćivala na svoj bankovni račun, a zatim tako uplaćeni iznos od ukupno 34.512,00 evra u više bankovnih transakcija sa svog računa prebacila na račun prvookrivljenom, dok je iznos od 51.629,21 evra zadržala na svom računu.

Nakon navedenih uplata je prvookrivljeni sa svog računa uplaćivao listiće za klađenje. Novac od dobitaka u ukupnom iznosu od 431.991,17 evra odmah je podizao u gotovini ili ga je prenosio na svoj bankovni račun i račun trećeokrivljene, nakon čega su deo navedenog novca I. i III. okr. ponovno uplaćivali na račun kladionice, a deo novca su potrošili. Osim toga je prvookrivljeni za iznos od 30.083,34 evra kupio građevinsko zemljište te je na bankovni račun svog oca uplatio ukupno 147.390,23 evra.

USKOK će sudiji istrage Županijskog suda u Osijeku predložiti određivanje istražnog zatvora protiv I. i III. okrivljenog.

