Skandal u Hrvatskoj: 29 ljudi i jedno preduzeće na optužnici zbog krađe evropskog novca!

Kancelarija evropskog javnog tužioca (EPPO) u Zagrebu podigla je optužnicu protiv 29 hrvatskih državljana i jednog trgovačkog društva zbog sumnje u zloupotrebu evropskih fondova i korupciju.

Kancelarija evropskog javnog tužioca (EPPO) u Zagrebu podigla je optužnicu protiv 29 hrvatskih državljana i jednog trgovačkog društva. Među optuženima su bivši pomoćnik ministarke kulture i medija Davor Trupković, bivši dekan Geodetskog fakulteta Almin Đapo i bivši profesor Boško Pribičević.

Oni se terete za niz krivičnih dela, uključujući zloupotrebu položaja, nezakonito pogodovanje, korupciju, falsifikovanje službenih isprava i pranje novca.

Prema nalazima istrage, Đapo i Pribičević su između maja 2019. i novembra 2023. organizovali 27 postupaka javne nabavke vezanih za četiri projekta ukupne vrednosti gotovo šest miliona evra, od čega je 85 odsto finansirano evropskim sredstvima. EPPO tvrdi da su manipulisali nabavkama kako bi unapred odabrane firme dobijale poslove, dok im se deo novca vraćao ili se koristio za privatne troškove.

Optuženi se terete i da su projektna sredstva koristili za kupovinu luksuznih automobila i jahte, kao i da su u najmanje 266 slučajeva podnosili lažne zahteve za putne troškove i dnevnice.

Davor Trupković, bivši pomoćnik ministarke kulture Nine Obuljen Koržinek, tereti se da je u dogovoru s Đapom dodelio posao Geodetskom fakultetu iako je znao da nema kapacitete, pa ga je u stvarnosti obavljala firma pod kontrolom Đape i Pribičevića.

Na osnovu tri izveštaja Ministarstvo kulture i medija platilo je Geodetskom fakultetu više od 2,5 miliona evra. Četvrti izveštaj, vredan 3,2 miliona evra, nije isplaćen nakon što su službenici otkrili nepravilnosti. EPPO navodi da je nastala šteta od ukupno 2,8 miliona evra.

Sve osobe smatraju se nevinima dok im se krivica ne dokaže pred nadležnim hrvatskim sudovima.

Autor: Dalibor Stankov