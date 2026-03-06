Melanija Tramp izašla NARANDŽASTA u javnost, ljudi ne prestaju sa komentarima: Koristi isti puder kao Donald

Dok svet prati nove napetosti na Bliskom istoku i sve glasnije političke sukobe, u sedištu Ujedinjenih nacija održan je sastanak posvećen jednoj od najosetljivijih tema današnjice – zaštiti dece u ratnim zonama.

Ipak, pored ozbiljne političke poruke, pažnju javnosti privukao je i jedan detalj vezan za izgled prve dame SAD Melanije Tramp, koji su brojni mediji odmah primetili.

U trenutku kada sukobi na Bliskom istoku ponovo eskaliraju, sednica je bila posvećena temi "Deca, tehnologija i obrazovanje u sukobima". Prva dama SAD Melanija Tramp obratila se učesnicima naglašavajući da je zaštita dece i očuvanje obrazovanja ključno za dugoročni mir u svetu.

U uvodnom obraćanju priznala je da se sastanak održava u "izazovnim vremenima", aludirajući na američko-izraelske napade na Iran koji su započeli neposredno pre tog događaja.

Detalj koji je privukao pažnju javnosti

Ipak, pored političkih poruka, kamere u sali Saveta bezbednosti zabeležile su detalj koji je ubrzo postao tema brojnih komentara. Pod jakim reflektorima, ten Melanije Tramp delovao je izrazito preplanuo, sa naglašenim bronzanim tonom koji je mnoge podsetio na prepoznatljiv izgled njenog supruga, predsednika Donalda Trampa.

Ovakva sličnost u estetskim izborima već je ranije primećivana u javnosti. Tokom državne posete Ujedinjenom Kraljevstvu 2025. godine komentatori su primetili da su i predsednik i prva dama nosili veoma naglašenu šminku, što je pokrenulo spekulacije da koriste slične kozmetičke proizvode.

Dok je poznato da Donald Tramp često sam nanosi puder i bronzer pre javnih nastupa, izgled Melanije Tramp obično je rezultat rada profesionalnih šminkera. Njena dugogodišnja vizažistkinja Nikol Brajl ranije je isticala da koristi luksuzne kozmetičke brendove poput Estée Lauder.

Ipak, pod snažnim svetlima reflektora takva šminka ponekad može ostaviti utisak tzv. "mask" efekta, kada tamniji bronzer stvara jači kontrast u odnosu na prirodnu boju kože.

Fenomen poznat kao "republikanska šminka"

Stručnjaci za stil i političku komunikaciju ovaj estetski trend često povezuju sa fenomenom koji se u američkim medijima naziva "republikanska šminka" ili "Mar-a-Lago lice".

Ovaj stil karakteriše naglašena i vidljiva upotreba kozmetike – teška podloga, izražen bronzer ili sprej za samotamnjenje, umetne trepavice, jasno iscrtane obrve i tamnije senke za oči. Za razliku od minimalističkog, "prirodnog" izgleda koji je danas popularan u mnogim modnim krugovima, ovaj stil naglašava glamur i upadljivost.

Neki analitičari smatraju da je takav izgled postao svojevrsni vizuelni simbol određenih političkih i društvenih krugova u Sjedinjenim Američkim Državama, koji kroz stil i estetiku izražavaju identitet i pripadnost.

U tom kontekstu, pojedini komentatori tumače da i prepoznatljiv bronzani ten prve dame može biti deo šireg vizuelnog identiteta političkog pokreta okupljenog oko Donalda Trampa.

Autor: Iva Besarabić