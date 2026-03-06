AKTUELNO

Marija Šerifović otvorila i četvrti koncert 'DRUGA STRANA PLOČE': O muzičkom spektaklu bruje svi (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Foto/Nemanja Dedović ||

Spektakl koji se ne prepričava – već doživljava. Tako bi se u najkraćem mogla opisati prva od tri rasprodate večeri projekta „Druga strana ploče“, kojim je večeras Marija Šerifović još jednom pomerila granice koncertne produkcije.

U prepunom Sava centru od prvog takta bilo je jasno da publiku očekuje veče za pamćenje. Svetla su se ugasila, a tišinu je presekao prvi ton legendarne „Bohemian Rhapsody“grupe Queen.

Smelo, grandiozno, bez zadrške – Marija je otvorila koncert numerom koja je sama po sebi muzička planina.Da „Druga strana ploče“ nije samo omaž najvećim hitovima domaće i svetske muzike, potvrdilo i veliko interesovanje publike, zbog čega je Marija otvorila i četvti u nizu koncert koji je zakazala za 29. maj.

Kako je ranije i najavila, koncerte iz ovog projekta posvetila je svom sinu Mariu, kako bi mu na velikoj sceni otpevala njegovu omiljenu pesmu - „APT“ od Bruno Marsa.Marijina moćna interpretacija bila je dopunjena i impresivnom scenom, grandioznom konstrukcijom visokom čak deset metara, a više od 40 muzičara bilo je raspoređeno u vertikalnoj strukturi koja je delovala kao monumentalna muzička katedrala. Svaki instrument, svaki ton, svaka svetlosna promena bili su deo precizno režiranog spektakla koji je vizuelno parirao najvećim svetskim produkcijama.

Završnica večeri bila je obojena emocijom i poštovanjem. Marija je poslednje minute koncerta posvetila nedavno preminulom muzičkom velikanu Halidu Bešliću, izvodeći dve njegove pesme uz dirljivu atmosferu u sali.

Prošle godine sa čak osam koncerata u nizu u okviru solističke turneje „Dolazi ljubav“, Marija Šerifović oborila je rekord u broju održanih koncerata u Plavoj dvorani Sava centra.

