PONOVO RADI BIOSKOP! Čuveno beogradsko pozorište vraća film na velika vrata posle tri decenije

Izvor: Pink.rs/Fonet, Foto: Beograd.rs ||

Omladinsko pozorište Dadov, jedna od najznačajnijih kulturnih ustanova na Vračaru, nakon tri decenije pauze ponovo uvodi bioskopske projekcije. Ova vest obradovala je ljubitelje filma u prestonici, jer se kultni prostor ponovo otvara za filmsku umetnost.

Bioskopski program startuje već u maju, a publika će imati priliku da pogleda sedam projekcija nagrađivanog italijanskog filma "Do ludila".

Ulaznice u prodaji od srede

Za sve koji žele da budu deo nove filmske ere Dadova, karte će biti dostupne od srede, 29. aprila. Mogu se kupiti putem zvaničnog sajta pozorišta (www.dadov.rs) ili direktno na blagajni neposredno pre početka projekcije.

Oživljavanje tradicije na Vračaru

"Cilj ove inicijative je oživljavanje bioskopskog prostora na Vračaru i pružanje dodatnog sadržaja u okviru ustanove sa dugogodišnjom tradicijom. Ponovnim uvođenjem filmskog programa, Dadov širi svoju umetničku misiju i otvara vrata novoj publici", navodi se u zvaničnom saopštenju pozorišta.

Ovaj potez predstavlja značajan doprinos kulturnoj ponudi Vračara, vraćajući film u srce jedne od najomiljenijih omladinskih institucija u Beogradu.

Autor: D.S.

