SNEG SE VRAĆA NA VELIKA VRATA! Ovo mesto u Srbiji već pod belim pokrivačem, RHMZ otkriva tačan trenutak zahlađenja (VIDEO)

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

Na planini Zlatar danas su ponovo zabeležene snežne padavine, koje su obradovale ljubitelje zime, ali i najavile povratak hladnijeg vremena.

Kako se može videti sa snimaka koji se šire društvenim mrežama, sneg danas veje na Zlataru, ulice su još uvek prohodne, ali utisak je da se zima još uvek ne predaje.

Za sada nema većih problema u saobraćaju, ali se vozačima savetuje oprez i upotreba zimske opreme.

Ledeni dani i sneg

Na današnjoj sednici Republičkog štaba za vanredne situacije izveštaj je podneo direktor Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), prof. dr Jugoslav Nikolić, koji je članove štaba upoznao sa aktuelnom meteorološkom i hidrološkom situacijom u zemlji.

- Prema prognozi RHMZ-a, u periodu od 1. do 4. februara očekuje se kratkotrajno zahlađenje. Minimalne temperature kretaće se od -5 do 0 stepeni, dok će maksimalne dnevne temperature biti u intervalu od 0 do 5 stepeni Celzijusa. Izuzetak će biti Negotinska i Timočka krajina, gde su mogući ledeni dani sa dnevnom temperaturom oko minus 2 stepena - naveo je Nikolić.

- Sneg je moguć 1. februara, čak i u nižim predelima jugoistočne Srbije. Tokom ovog perioda duvaće i košava, koja će u južnom Banatu i donjem Podunavlju povremeno dostizati udare olujne jačine, iznad 60 kilometara na čas - kaže Nikolić.

Autor: Iva Besarabić

