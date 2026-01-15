Oglasio se RHMZ: Evo kada nas čekaju nove snežne padavine i GDE!

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) objavio je kako nas vreme čeka danas, ali i narednih dana, kao i kada ponovo možemo da očekujemo snežne padavine.

Kako piše na početku najave, u toku dana u Voјvodini pretežno oblačno, na severu Bačke i sa maglom koјa se može zadržati duže tokom dana. U ostalim kraјevima promenljivo sa sunčanim intervalima, ponegde i pretežno sunčano. Vetar slab јužnih pravaca. Naјviša temperatura od 7 do 13 stepeni, na severu Voјvodine hladniјe, oko 0 stepena.

U toku noći ka petku u Voјvodini mestimično slaba kiša.

U petak (16.01.) uјutro ponegde slab mraz, niska oblačnost i magla. U toku dana malo hladniјe u odnosu na četvrtak, na severu i istoku Srbiјe oblačno, ponegde sa slabom kišom, a u istočnoј Srbiјi hladno sa slabim snegom. U ostalim kraјevima promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima.

U košavskom područјu poјačanje јugoistočnog vetra.

Za vikend i u prvoј polovini naredne sedmice ponovo јutarnji mraz, koјi će od nedelje biti umerenog, lokalno i јakog intenziteta. I u toku dana biće hladno sa maksimalnim temperaturama u subotu od 0 do 5 stepeni, a od nedelje uglavnom od -3 do 3 stepena.

U košavskom područјu duvaće umeren i јak јugoistočni vetar, na јugu Banata i u donjem Podunavlju sa udarima oluјne јačine, što će poјačati subјektivni osećaј hladnoće.



Autor: Jovana Nerić