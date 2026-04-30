Majka joj govorila da ima ogromnu glavu i da je ružna: Zavela pola Holivuda, a jedan od najvećih frajera priznao da je zbog nje nosio dvoje gaća! (FOTO)

Na današnji dan rođena je čuvena pevačica i glumica Barbara Strejsend, koja je svojevremeno važila za jednu od najfatalnijih žena Holivuda

Barbra Strejsend oduvek je bila atipična lepotica na čiji su šarm i talenat mnogi padali kao pokošeni. Jednostavno, postojalo je nešto magnetski privlačno u njenoj ličnosti, te uprkos tome što možda nije mogla da se poredi sa drugim lepoticama tog doba kao što su bile Brižit Bardo, Natali Vud ili Džejn Fonda, muškarci su prosto ljubili pod kojim je hodala.

Strejsend je rođena u prosperitetnoj porodici - otac je bio sin imigranta i jedan od najistaknutijih profesora, ali je majka bila savršeno zadovoljna kao domaćica. Najpre su dobili sina, a onda se rodila i Barbra.

Međutim, otac Emanuel razboleo se od epilepsije što se u ono vreme krilo jer je bilo sramotno, a bolest je uticala i na porodicu. Glumici je majka često govorila da je "ružna", "glavata", a smetao joj je i ćerkin veći nos. Do svoje druge godine bila je praktično ćelava. Nažalost, nakon fatalnog napada i pogrešnog leka, Emanuel umire, a majka Dajana se sa dvoje dece seli kod oca koji je već bio u dubokoj strarosti.

"U toj kući nije bilo ljubavi. U trpezariji je bio veliki sto i Barbra i ja smo se sakrili ispod njega da ne bismo dobili batine.", rekao je Barbarin brat jednom prilikom.

Dajana nije obraćala mnogo pažnje na decu, bila je potpuno van sebe i, kako je Barbara verovala, emotivno ih je napustila u isto vreme kada je umro i njihov otac. Majka je stalno ostavljala svoju ćerku kod prijatelja i rođaka, a svaki put kada bi Dajana odlazila od kuće na posao, imala bi histeriju - devojčica se plašila da se ni njena majka neće vratiti i da će ostati "sama na ovom svetu".

Kako je Barbara rasla, tako su se gomilali i problemi. Deca su je često zadirkivala i ponižavala zbog mršave figure, i davali joj pogrdne nadimke poput "veliki kljun".

Stvari su se pogoršale kada se njena majka Dajana preudala i dobila još jednu devojčicu. Očuh je nije podnosio i poredio je devojčice kao "lepotica u zver". Kada ga je zamolila da joj kupi sladoled, njen očuh je odgovorio da nije dovoljno privlačna za to.

Jedina svetla tačka u životu mlade Barbre bio je mali ekran televizora njenog komšije. Bila je fascinirana starim holivudskim filmovima u kojima je sve bilo tako lepo i tako divna muzika. Volela je da peva filmske pesme u hodniku njihove kuće.

Život joj se iznenada promenio 1996. godine, kada je upoznala glumca Džejmsa Brolina za kog se i udala 1998. godine, a i dan-danas su ostali zajedno iako su joj se kasnije udvarali brojni holivudski frajeri.

Glumac zbog nje nosio dva para gaća

Interesantno je da je svojevremeno Robert Redfordsa kojim je snimila film "Kakvi smo bili", u svojoj biografiji pisao o dogodovštinama na snimanju.

Kako je otkrio, on je nosio u intimnim scenama dvoje para gaća, te je čak i javno "hejtovao" glumicu. Kako je priznao on je najpre odbijao da snima film sa njom sumnjajući u njen talenat. Tek je kasnije priznao da ga je Barbara privlačila, te da je vešom skrivao erekciju.

Autor: D.Bošković