Met Gala 2026: Jedni oduševili, drugi šokirali - izdanja o kojima bruji ceo svet!

Maj u Njujorku tradicionalno pripada modi, ali Met Gala 2026. godine ostaće upamćena kao trenutak kada su granice između odevanja i čiste umetnosti definitivno izbrisane.

Pod temom "Moda je umetnost", stepenice Metropolitan muzeja postale su najekskluzivnija galerija na svetu. Od istorijskog povratka Bijonse koji smo čekali čitavu deceniju, preko dramatičnih kreacija porodice Bezos, pa sve do avangardnih izdanja Rijane i Điđi Hadid - ovo je bila noć u kojoj je svaki šav pričao priču. Predstavljamo vam najupečatljivija izdanja koja su redefinisala modnu istoriju.

Rihanna and ASAP Rocky pic.twitter.com/oPvLgegzMJ — Met Gala 2026 (@2026MetGala) 05. мај 2026.



Kao što je gotovo postalo tradicija, ovaj muzičko-modni moćni par zatvorio je crveni tepih Met Gale, stigavši praktično posle svih.

Beyoncé at Met Gala 2026! pic.twitter.com/DhLijZnnDG — Met Gala 2026 (@2026MetGala) 05. мај 2026.

Rijana je nosila haljinu rađenu po meri iz kuće Maison Margiela, pod kreativnim vođstvom Glenna Martensa, bogato ukrašenu hiljadama kristala i perli. A$AP Rocky, koji je bio kopredsedavajući prošlogodišnje Gale, pojavio se u custom Chanel izdanju - dugom kaputu u bebi roze boji sa crnim satenskim reverima.

Cardi B at Met Gala pic.twitter.com/yC12RVSEDl — Met Gala 2026 (@2026MetGala) 05. мај 2026.



Ana Vintur i njena "pernata" kreacija

Ana Vintur, globalna urednička direktorka magazina Vogue, nosila je upečatljivu Chanel kreaciju inspirisanu pticama na svom prepoznatljivom događaju. Zadržala je svoju karakterističnu bob frizuru i tamne naočare, dok je haljina uključivala tirkizni perjani plašt preko tamnozelene osnove sa vezom koji podseća na perje.

Ovo je bila njena prva Met Gala nakon što se povukla sa pozicije glavne urednice američkog Vogue-a, a događaj je kopredsedavala gotovo svake godine još od 1995.



Oskarovka Nikol Kidman u crvenom izdanju

Glumica i kopredsedavajuća događaja Nikol Kidman nosila je crvenu Chanel haljinu dugih rukava i uskog kroja, bogato ukrašenu perlama. Na događaj je došla sa svojom ćerkom Sandej Rouz.

Tu je bila i teniska zvezda, Amerikanka Venus Vilijams, petostruka osvajačica Vimbldona, takođe je bila kopredsedavajuća večeri. Nosila je crnu, svetlucavu haljinu sa šlepom, ali pravi fokus bio je na njenom raskošnom srebrnom ogrtaču/ogrlici ukrašenoj draguljima.

Kim Kardashian by Allen Jones and Whitaker Malem for Met Gala 2026 pic.twitter.com/y4hVKGFHRZ — Met Gala 2026 (@2026MetGala) 05. мај 2026.



Oduševljeno je reagovala kada ju je BBC pitao kako se oseća kao kopredsedavajuća. "Igram od sreće iznutra", rekla je. Druga sestra Vilijams, Serena, nosila je srebrnu Marc Jacobs kreaciju koja je odražavala klasičnu umetnost izloženu u muzeju.

Loren Sančez Bezos priziva duh "Madame X2

Loren Sančez Bezos, supruga osnivača Amazona Džefa Bezosa, jedna je od počasnih predsedavajućih ovogodišnje Gale.

Nicole Kidman and Lauren Sánchez Bezos at #MetGala pic.twitter.com/9bEHWRtLBM — Met Gala 2026 (@2026MetGala) 04. мај 2026.

Nosila je usku, teget haljinu otvorenih ramena sa svetlucavim, ukrašenim bretelama, a njena Schiaparelli kreacija inspirisana je jednom od najpoznatijih (i najskandaloznijih) haljina u istoriji umetnosti, onom prikazanom na slici "Madame X" Džona Singera Sargenta.

Anđela Baset vlada crvenim tepihom

Anđela Baset je nosila roze haljinu sa jednim ramenom, koju je dizajnirao Prabal Gurung. Kreacija je bila inspirisana slikom iz harlemske renesanse "Girl in a Pink Dress" umetnice Lore Veler Varing. Za BBC je rekla da je moda za nju ključni deo ulaska u lik i stvaranja uloge.



Haljina Kare Delevinj čuva svoju dramatičnost za leđa

Haljina Kare Delevinj iz Ralph Lauren kolekcije delovala je jednostavno spreda. Međutim, kada se okrenula, dramatični providni detalji došli su do punog izražaja i stvorili upečatljiv efekat na stepeništu Met Gale.

Autor: D.Bošković