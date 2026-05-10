EMOTIVNA ISPOVEST MELANIJE TRAMP: Otkrila do sad nepoznate detalje o porodici i svet je u šoku!

Melanija Tramp je u jednom od svojih ređih javnih istupanja podelila deo porodične intime, ističući koliko je bila posebna i duboka veza između njenog sina Barona i njegove bake, Amalije Knavs.

Njena majka je kroz svakodnevne stvari poput pripreme hrane, učenja jezika i zajedničkog čitanja knjiga pomogla Baronu da razvije snažnu vezu sa Slovenijom i bolje razume svoje poreklo.

Melanija Tramp, koja potiče iz Sevnica u Sloveniji, a američko državljanstvo je dobila 2006. nakon što se udala za Donalda Trampa. Donald Tramp, tada već poznat preduzetnik u oblasti nekretnina, bio je ključna figura u njenom preseljenju i životu u Sjedinjenim Američkim Državama.

Govoreći o svom sinu, Baronu Trampu, Melanija je opisala njegov odnos sa bakom kao "magičan". Istakla je da je u ranijem detinjstvu često razgovarao sa bakom i dekom na slovenačkom jeziku, što mu je pomoglo da ostane povezan sa porodičnim korenima i slovenačkom kulturom.

- Baron i moja majka su delili divnu vezu kroz slovenački jezik, prelepu vezu koja slavi njihovo nasleđe - rekla je tada Melanija.

Kako je Melanija opisala, svaka priča koju je Amalija delila budila je Baronu maštu, dok su zajedničke igre dodatno jačale njihovu bliskost.

- Obroci koje je pripremala nisu bili samo hrana, već i način da se neguje osećaj zajedništva i porodice - objasnila je.

Dodala je i da joj je bilo posebno drago da posmatra njihov odnos, naglašavajući da ju je radovalo kada bi čula njihov smeh. Istakla je da je posvećenost njenih roditelja bila neprocenjiva i da je za nju inspiracija da i sama na isti način vodi računa o Baronu dok on odrasta i gradi svoj put.

Melanija Tramp je rekla da je život njene majke u Sloveniji bio neverovatan, ali da se njen fokus promenio nakon što je Baron rođen, jer je tada u potpunosti posvetila njemu.

Govoreći o periodu prvog mandata svog supruga kao predsednika Donald Trampa, kada je Baron imao oko deset godina, Melanija je naglasila da je njena majka praktično preuzela ulogu dodatne majke. To je, kako je objasnila, bilo posebno važno zbog njenog zauzetog rasporeda u Beloj kući.

Opisala je njihov odnos kao izuzetno snažan i teško opisiv rečima, ističući da su Amalija i Baron imali jedinstvenu i duboku povezanost koja je značajno obeležila to razdoblje njihovih života.

Autor: Jovana Nerić