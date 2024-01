PREMINULA MAJKA MELANIJE TRAMP - Ćerka se emotivnom porukom oprostila od nje

Amalija Knavs, majka bivše prve dame SAD Melanije Tramp, umrla je, objavila je njena ćerka na društvenoj mreži Iks.

"Amalija Knavs je bila snažna žena koja se uvek nosila sa gracioznošću, toplinom i dostojanstvom. Bila je u potpunosti posvećena svom mužu, ćerkama, unuku i zetu. Nedostajaće nam i nastavićemo da poštujemo i volimo njeno nasleđe", napisala je Melanija.

It is with deep sadness that I announce the passing of my beloved mother, Amalija.



Savetnik za kampanju bivšeg predsednika Donalda Trampa potvrdio je CNN smrt Knavs.

Knavs je bila iz Slovenije i bila je tekstilni radnik. Ona i njen suprug Viktor živeli su u Americi i često su viđani u Vašingtonu nakon što je njihov zet postao predsednik 2017.

Penzionisani par je održavao redovne kontakte sa porodicom Tramp tokom predsednikovanja i često su putovali sa njima u Mar-a-Lago i Nju Džersi.

Knavsi su posedovali kuću u Sevnici, mirnom industrijskom gradu od 5.000 stanovnika, smeštenom u bujnoj dolini sa drvećem na obalama reke Save u centralnoj Sloveniji, gde je Melanija Tramp pohađala osnovnu školu.

Ali pošto je njihov unuk Baron Tramp rođen 2006. godine, većinu vremena su provodili u Njujorku, rekle su tada komšije.

Your mother raised an amazing daughter Melania.



I'm sure she's immensely proud of you and will always be watching over you and your family with love.



Postali su državljani SAD 2018. godine, kontroverzno dobijanje državljanstva kroz sponzorstvo njihove odrasle ćerke - kategorija viza koju je Trampova administracija nastojala da ukine. Donald Tramp je oštro kritikovao migraciju zasnovanu na porodici, redovno je nazivajući "lančanom migracijom".

Melanija Tramp je dobila američko državljanstvo 2006. godine.