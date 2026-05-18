Salma Hajek (59) glavna tema u Kanu: U perju od glave do pete, puca od samopuzdanja (FOTO)

Raskošno izdanje glumice Salme Hajek na Filmskom festivalu u Kanu ne prestaje da se deli mrežama.

Dok se na ovogodišnjem Kanskom festivalu na crvenom tepihu smenjuju raskošne haljine i strogo kontrolisana modna pravila, jedno ime ponovo je uspelo da privuče pažnju svetskih medija.

Salma Hajekočarala je javnost pojavivši se u raskošnoj beloj toaleti, te se jednoglasno ocenjuje da je još jednanput pokazala kako glamur ne mora da bude prenaglašen da bi ostavio snažan utisak.

Pojavljivanje slavne glumice na događaju “Women in motion”, koji tradicionalno okuplja najveća imena filmske i modne scene u Kanu, izazvalo je lavinu komentara na društvenim mrežama, ali i u modnim rubrikama vodećih svetskih magazina. Strani mediji istakli su da je Selma uspela da spoji holivudsku eleganciju sa modernim, sofisticiranim stilom koji dominira ovogodišnjim festivalom, za razliku od prethodnih godina kada je akcenat bilo na modi koja šokira.

Modni analitičari podsećaju da Selma već godinama važi za jednu od najdoslednijih zvezda kada su festivalska izdanja u pitanju. Njeni raniji nastupi u Kanu često su završavali na listama najbolje obučenih dama festivala, a pojedine njene haljine danas se smatraju kultnim modnim momentima sa Azurne obale.

Ono što je posebno zanimljivo jeste da se ovog puta više govori o njenom stavu i samopouzdanju nego o samoj toaleti. Dok mlađe zvezde često biraju ekstremne krojeve i modne eksperimente kako bi privukle pažnju fotografa, Selma ostala je verna sofisticiranom stilu po kojem je publika pamti decenijama.

Inače, bela elegancija, ukombinovana sa skupocenim "Boucheron" nakitom učinila je da glumica zablista, dok pomenutu toaletu potpisuje modna kuća Guči.

Autor: D.Bošković