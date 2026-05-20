AKTUELNO

Extra

Srbija još jednom potvrdila dominaciju u evropskom plesnom sportu: Novi Sad uspešno organizovao WDSF Evropsko prvenstvo! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: USTUPLJENE FOTOGRAFIJE/Girafon studio ||

Novi Sad je od 13. do 17. maja bio domaćin WDSF Evropskog prvenstva u Stage dance i Disco dance disciplinama, jednog od najvećih plesnih događaja u regionu, koji je okupio više od 2.500 učesnika iz 20 evropskih zemalja.

Tokom pet dana takmičenja hala SPENS bila je centar evropske plesne scene, uz vrhunsku organizaciju, atraktivne koreografije i nastupe najboljih evropskih plesača. Prvenstvo je još jednom pokazalo da Srbija poseduje organizacione kapacitete za događaje najvišeg međunarodnog nivoa.

Foto: USTUPLJENE FOTOGRAFIJE/Girafon studio

Poseban uspeh ostvarila je reprezentacija Srbije, koja je prvenstvo završila na prvom mestu ukupnog plasmana sa čak 36 zlatnih, 28 srebrnih i 26 bronzanih medalja, čime je Srbija ubedljivo zauzela prvo mesto među svim učesnicima prvenstva.

Kada su u pitanju isključivo šampionske discipline Evropskog prvenstva, bez Open kategorija, Srbija je takođe bila najuspešnija reprezentacija sa 19 zlatnih, 18 srebrnih i 14 bronzanih medalja, potvrdivši status jedne od vodećih evropskih sila u plesnom sportu.

Foto: USTUPLJENE FOTOGRAFIJE/Girafon studio

Potpredsednik World DanceSport Federation, Nenad Jeftić, istakao je zadovoljstvo organizacijom prvenstva i rezultatima koje je ostvarila Srbija, naglašavajući da je događaj protekao na najvišem evropskom nivou.

Članica Gradskog veća za sport i omladinu Grada Novog Sada, Tatjana Medved, ocenila je da je domaćinstvo ovako velikog međunarodnog takmičenja od ogromnog značaja za promociju Novog Sada i razvoj sporta među mladima, ističući da je grad još jednom pokazao da može uspešno da organizuje najveće sportske manifestacije u Evropi.

Foto: USTUPLJENE FOTOGRAFIJE/Girafon studio

Predsednica Plesni savez Srbije, Slađana Ivanišević, naglasila je da rezultati ostvareni na prvenstvu predstavljaju potvrdu dugogodišnjeg rada i razvoja plesnog sporta u Srbiji, kao i da su srpski plesači još jednom pokazali da pripadaju samom evropskom vrhu.

Foto: USTUPLJENE FOTOGRAFIJE/Girafon studio

Evropsko prvenstvo u Novom Sadu ostalo je upamćeno po rekordnom broju učesnika, vrhunskoj atmosferi i velikom uspehu domaćih takmičara, čime je Srbija dodatno učvrstila svoju poziciju na evropskoj i svetskoj plesnoj mapi.

Autor: D.Bošković

#Novi Sad

#Srbija

#WDSF Evropsko prvenstvo

#dominacija

#evropski plesni sport

POVEZANE VESTI

Ostali sportovi

JOŠ TRI DANA DO SPORTSKOG DOGAĐAJA GODINE! Najbolji vaterpolisti Evrope odmeravaće snage na Evropskom prvenstvu

Ostali sportovi

VATERPOLO DRAMA: Srbija poražena od Italije – Delfini pali u Trebinju pred Evropsko prvenstvo!

Društvo

Spektakl na četiri točka: Falcon Rally okuplja elitu luksuznih automobila u Beogradu

Ostali sportovi

Ministar Gajić, Tomašević i najviše bokserske delegacije Srbije i Republike Srpske posetile međunarodni trening kamp u Loznici

Ostali sportovi

Zlatibor baza srpskih, španskih. jermenskih, CG i makedonskih juniora pred EP u Novom Pazaru (FOTO)

Ostali sportovi

34 nacije na startu jubilarnog 20. izdanja međunarodne biciklističke trke Beograd - Banja Luka