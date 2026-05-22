'Bićeš mrtav u ovom poslu': Tarantino zapretio Bredu Pitu na snimanju filma

Iako su Kventin Tarantino i Bred Pit bliski saradnici, navodno su imali jedan trenutak neslaganja tokom snimanja filma „Once Upon a Time… in Hollywood” iz 2019. godine.

Anegdota dolazi od kolege Brusa Derna, koji je razgovarao za "People" povodom premijere novog dokumentarca o njemu na Filmskom festivalu u Kanu pod nazivom „Dernsie”. „Dernsie” je naziv za male replike ili trenutke koje je Dern improvizovao kako bi unapredio svoju glumu na ekranu, piše Varajeti.

Jedan od tih trenutaka desio se dok je Dern snimao scenu sa Pitom za „Once Upon a Time… in Hollywood””, a on je opisao šta se dogodilo kada je improvizovao.

„Kada me Bred Pit budi u filmu ‘Once Upon a Time… in Hollywood’, ležim u krevetu, ustajem, malo sam bunovan i samo kažem: ‘Nisam baš siguran šta se dešava’”, rekao je Dern. „Gledam ga. (Pit) je prekinuo snimanje. On je prekinuo snimanje. Izraz na Kventinovom licu - bio je neverovatno ozbiljan - i rekao je: ‘Bred, šta si to upravo uradio?’”

- Rekao je: ‘Pa, prekinuo sam snimanje.’ On mu je odgovorio: ‘Nikada više u životu nećeš prekinuti snimanje ili si mrtav u ovom poslu. To je moj posao - rekao je Dern.



- Onda smo nastavili i snimili scenu, a sve što je Bred rekao bilo je: ‘Pa, to što je on rekao nije bilo u scenariju.’”

„Once Upon a Time… in Hollywood” bio je kritički i komercijalni hit koji je na kraju bio nominovan za 10 Oskara i osvojio dva, uključujući nagradu za najboljeg sporednog glumca za Pitta.

Autor: D.Bošković