UMRLA ŽENA KOJA JE BILA INSPIRACIJA ZA LIK ČUVENE ZVONČICE: Imala filmski život, preminula u 97. godini

Svet zabave oprostio se od Margaret Keri (Margaret Kerry), legendarne umetnice koja je ostala upamćena kao model i inspiracija za lik Zvončice u Diznijevom animiranom klasiku „Petar Pan“. Kerijeva je preminula u 97. godini, ostavljajući iza sebe neverovatno nasleđe koje se proteže kroz decenije rada u Holivudu.

Margaret Keri nije bila samo „lice“ iza najpoznatije vile na svetu. Njena karijera bila je izuzetno bogata i raznolika: bila je glumica, plesačica, glasovna umetnica, dublerka pred kamerama, radio producentkinja, rediteljka, voditeljka i medijska ličnost. Obožavaoci širom sveta voleli su je ne samo zbog njenog rada, već i zbog njene ličnosti koja je, kako su mnogi isticali, „obasjavala svaku prostoriju u koju bi ušla“.

Bila je redovna gošća na brojnim fan događajima, gde je sa velikom radošću delila priče iz svog života. Svoju autobiografiju pod nazivom „Zvončica govori: Priče o životu posutom vilinskom prašinom“ (Tinker Bell Talks: Tales of a Pixie Dusted Life) objavila je 2016. godine, obogativši je brojnim fotografijama i anegdotama iz svoje dugogodišnje karijere.

Njen privatni život bio je podjednako filmski. Udavala se tri puta, a poslednji brak bio je kruna njene lične „bajke“. Udala se za svoju davno izgubljenu ljubav, Roberta Bukija (Robert Boeke). Njih dvoje su bili par pre sedamdeset godina, ali su ih putevi razdvojili, da bi se 2019. godine ponovo sreli i venčali.

Portal Daps Medžik (Daps Magic) najavio je da će objaviti detaljniju reportažu o njenom životu od strane Daga Marša (Doug Marsh), koji je Margaret poznavao dugi niz godina.

Zvanično saopštenje porodice i saradnika

Vest o njenoj smrti podelile su njene saradnice Linda Svišer (Linda Swisher) i Šer Lankaster (Sher Lancaster) putem Margaretine zvanične Fejsbuk stranice. Saopštenje prenosimo u celosti:

„Dragi prijatelji Margaret Keri,

Sa dubokom tugom delimo vest o odlasku Margaret Keri (Buki), naše voljene Zvončice. Margaret je mirno preminula u Isusovom naručju 11. juna 2026. godine u Vilmingtonu, Severna Karolina. Njeno troje dece koja su je obožavala – Elen (Ellen), Kristina (Christina) i Erik (Eric) – bili su uz nju dok je gubila svoju hrabru bitku sa rakom pluća u devedeset sedmoj godini života.

Margaretin voljeni suprug, Robert Buki, takođe je nedavno preminuo – 24. maja 2026. godine. Njihova ljubavna priča bila je zaista izuzetna, jer je počela pre nekih sedamdeset godina kao tinejdžerska ljubav, ali su ih karijere razdvojile. Ipak, 2019. godine njih dvoje su se ponovo povezali kako bi rasplamsali svoju ljubav i uživali u šest divnih godina braka. Deluje kao bajka saznanje da su preminuli u tako kratkom vremenskom razmaku – što je možda svedočanstvo ljubavi koju su delili.

Margaret je bila duboko zahvalna na izuzetnom životu u kojem je uživala i osećala se neizmerno blagoslovenom zbog svojih voljenih i bezbrojnih prijatelja i obožavalaca koje je upoznala usput. Margaret je želela da svi znaju da je bila u miru i spremna za ovo sledeće putovanje u svom životu, sigurna u saznanju da Bog želi da je dovede kući, sa Njim, u raj.

Margaretina porodica moli da, umesto cveća, prijatelji i obožavaoci u njeno ime uplate donaciju pozorištu Thalian Association Community Theater u Vilmingtonu, Severna Karolina.

I zapamtite, bilo koje večeri, pogledajte u noćno nebo i potražite onu ’drugu zvezdu desno’. Ako pogledate malo bolje, možda ćete primetiti da ta zvezda sija malo jače u Margaretinu čast.

S ljubavlju prema nezamenljivoj prijateljici, talentovanoj umetnici i majci punoj ljubavi,

(Margaret nas je zamolila da objavimo ovu njenu fotografiju sa Zvončicom kada premine.)

Osoblje prodavnice poklona Zvončice: Linda Svišer i Šer Lankaster.“

Autor: D.Bošković