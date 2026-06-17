AKTUELNO

Extra

ZAPALIO BEOGRAD NA VODI! Riki Martin sinoć napravio zemljotres na Savskoj promenadi, latino zavodnik bacio publiku u trans: Ostaviću dušu na sceni! (FOTO)

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/AMIR HAMZAGIĆ ||

Beograd je sinoć bio centar svetskog šou-biznisa, a o onome što se dešavalo na Belgrade River Festu, na platou u Beogradu na vodi, pričaće se mesecima! Svetska latino-pop zvezda Riki Martin priredio je audio-vizuelni spektakl kakav prestonica dugo nije videla, a publika je jutros preplavljena utiscima sa koncerta koji je obeležio njegovu višedecenijsku karijeru.

Foto: Tanjug/AMIR HAMZAGIĆ

Praćen brutalnom scenskom produkcijom, vrelim koreografijama i nestvarnim vizuelnim efektima, slavni pevač je od prve sekunde zapalio masu na Savskoj promenadi.

“Osećam da će biti lepo veče, osećam vašu energiju, vidim vaše osmehe. Ovo je moj prvi koncert u Srbiji, ostaviću dušu na sceni. Osetite se kao da ste na odmoru, zaboravite sve spoljne okolnosti, večeras smo svi slobodni“, poručio je Martin na samom početku i izazvao delirijum u publici.

Foto: Tanjug/AMIR HAMZAGIĆ

Koncert je otvorio legendarnom numerom “Maria“, nakon čega su usledile pesme “Love You for a Day“, “Shake Your Bon-Bon“, „She's All I Ever Had“, „Nobody Wants to Be Lonely“ i druge.

Posebno usijanje i totalni trans u publici nastali su uz mega-hitove „Livin' la Vida Loca“, „La Copa de la Vida“ i „She Bangs“, uz koje su svi posetioci na sav glas pevali i plesali sa latino zavodnikom.

Foto: Tanjug/AMIR HAMZAGIĆ

Martin je tokom cele večeri bio vidno oduševljen i više puta je komunicirao sa publikom, zahvalivši joj na neverovatno toplom prijemu i energiji koju mu je pružila tokom ovog istorijskog prvog nastupa u Srbiji.

Slojevit i emotivan spektakl tik uz reku završen je dugotrajnim aplauzom, a Beograd je jutros bogatiji za noć koja se slobodno može nazvati koncertom godine.

Autor: D.S.

#Belgrade River Fest

#Beograd na vodi

#Riki Martin

#Savska promenada

#estradne vesti

#koncert godine

#koncert riki martin

#latino zvezda

#muzički spektakl

POVEZANE VESTI

Domaći

Riki Martin stigao u Beograd! Latino zvezda spremna za spektakl u Srbiji!

Showbiz

Riki Martin stiže u Beograd: Poznat datum koncerta u Srbiji na posebnom mestu

Domaći

VEČERAS ĆEMO ZABORAVITI NA SVE PROBLEME, RATOVE... Riki Martin zapalio Beograd, publika u transu uz latino hitove, a njegov emotivni govor ODUŠEVIO sv

Showbiz

Riki Martin se obratio Srbiji i objavio srpsku zastavu: Evo šta je slavni pevač poručio pred koncert u Beogradu

Domaći

Riki Martin uživa u Srbiji kao da je lokalac! Pevač šetao sa ćerkom, oduševljen Beogradom: Prelep si (FOTO)

Domaći

Isplivala fotka Rikija Martina i Filarija! Srbi u euforiji, njih dvojica se drže za ruke (FOTO)