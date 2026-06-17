ZAPALIO BEOGRAD NA VODI! Riki Martin sinoć napravio zemljotres na Savskoj promenadi, latino zavodnik bacio publiku u trans: Ostaviću dušu na sceni! (FOTO)

Beograd je sinoć bio centar svetskog šou-biznisa, a o onome što se dešavalo na Belgrade River Festu, na platou u Beogradu na vodi, pričaće se mesecima! Svetska latino-pop zvezda Riki Martin priredio je audio-vizuelni spektakl kakav prestonica dugo nije videla, a publika je jutros preplavljena utiscima sa koncerta koji je obeležio njegovu višedecenijsku karijeru.

Praćen brutalnom scenskom produkcijom, vrelim koreografijama i nestvarnim vizuelnim efektima, slavni pevač je od prve sekunde zapalio masu na Savskoj promenadi.

“Osećam da će biti lepo veče, osećam vašu energiju, vidim vaše osmehe. Ovo je moj prvi koncert u Srbiji, ostaviću dušu na sceni. Osetite se kao da ste na odmoru, zaboravite sve spoljne okolnosti, večeras smo svi slobodni“, poručio je Martin na samom početku i izazvao delirijum u publici.

Koncert je otvorio legendarnom numerom “Maria“, nakon čega su usledile pesme “Love You for a Day“, “Shake Your Bon-Bon“, „She's All I Ever Had“, „Nobody Wants to Be Lonely“ i druge.

Posebno usijanje i totalni trans u publici nastali su uz mega-hitove „Livin' la Vida Loca“, „La Copa de la Vida“ i „She Bangs“, uz koje su svi posetioci na sav glas pevali i plesali sa latino zavodnikom.

Martin je tokom cele večeri bio vidno oduševljen i više puta je komunicirao sa publikom, zahvalivši joj na neverovatno toplom prijemu i energiji koju mu je pružila tokom ovog istorijskog prvog nastupa u Srbiji.

Slojevit i emotivan spektakl tik uz reku završen je dugotrajnim aplauzom, a Beograd je jutros bogatiji za noć koja se slobodno može nazvati koncertom godine.

Autor: D.S.