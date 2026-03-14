AKTUELNO

Showbiz

Riki Martin se obratio Srbiji i objavio srpsku zastavu: Evo šta je slavni pevač poručio pred koncert u Beogradu

Izvor: Pink.rs, Kurir.rs, Foto: Tanjug AP/Frank Franklin II ||

Nakon što je objavljeno da je koncert u okviru Belgrade River Festa planiran za 16. jun rasprodat, Riki Martin se lično zahvalio vernim obožavaocima iz Srbije!

Riki Martin se na društvenim mrežama zahvalio na rasprodatom koncertu u Beogradu i poručio da jedva čeka da dođe u Srbiju.

Jedna od najvećih svetskih muzičkih zvezda današnjice, Riki Martin, javno je izrazio oduševljenje zbog predstojećeg nastupa u srpskoj prestonici. Latino zavodnik se oglasio se na svom nalogu na društvenoj mreži Iks i poslao poruku Srbiji.

Riki Martin je osetio potrebu da se lično zahvali vernim obožavaocima iz Srbije.

U kratkoj, ali emotivnoj objavi koja je momentalno postala viralna, pevač je napisao: "Hvala ti, Beograde, vidimo se uskoro, Srbijo" uz emotikon srpske trobojke, koja je posebno oduševila domaće fanove.

Fanovima iz Srbije se zahvalio i na Instagramu.

Foto: Instagram.com

Ova objava izazvala je lavinu komentara i lajkova, a fanovi mu poručuju da ga čekaju raširenih ruku i da je prestonica spremna za najluđi ples ovog leta. Riki Martin će svoj koncert održati 16. juna u Beogradu na vodi u okviru Belgrade River Festa.

Autor: Nikola Žugić

POVEZANE VESTI

Showbiz

Riki Martin stiže u Beograd: Poznat datum koncerta u Srbiji na posebnom mestu

Domaći

Oduševio sve: Riki Martin ostavio bez teksta publiku, svi komentarišu samo jedno (FOTO)

Domaći

NISMO PRODALI KARTE ZA DRUGI KONCERT! Vladan iz Magla benda brutalno iskren: Ne očekujem kolege, razmišljali smo da podelimo 1.000 karata

Domaći

Neviđeno interesovanje! Lexington rasprodao peti koncert, otvara još tri datuma: Ako ovako nastavimo, preselićemo se u Sava centar!

Domaći

Antonis Remos u susret koncertu u Beogradu: Ljudi iz Srbije imaju posebno mesto u mom srcu

Beograd

Koncertni prostor Belgrade River Festa spreman da ugosti Remosa i Nik Kejva!