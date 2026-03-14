Riki Martin se obratio Srbiji i objavio srpsku zastavu: Evo šta je slavni pevač poručio pred koncert u Beogradu

Nakon što je objavljeno da je koncert u okviru Belgrade River Festa planiran za 16. jun rasprodat, Riki Martin se lično zahvalio vernim obožavaocima iz Srbije!
Riki Martin se na društvenim mrežama zahvalio na rasprodatom koncertu u Beogradu i poručio da jedva čeka da dođe u Srbiju.
Jedna od najvećih svetskih muzičkih zvezda današnjice, Riki Martin, javno je izrazio oduševljenje zbog predstojećeg nastupa u srpskoj prestonici. Latino zavodnik se oglasio se na svom nalogu na društvenoj mreži Iks i poslao poruku Srbiji.
Nakon što je objavljeno da je koncert u okviru Belgrade River Festa planiran za 16. jun rasprodat, Riki Martin je osetio potrebu da se lično zahvali vernim obožavaocima iz Srbije.
Thank you Belgrade! See you soon Serbia! 🇷🇸 pic.twitter.com/IPvdJvbh39— Ricky Martin (@ricky_martin) 13. март 2026.
U kratkoj, ali emotivnoj objavi koja je momentalno postala viralna, pevač je napisao: "Hvala ti, Beograde, vidimo se uskoro, Srbijo" uz emotikon srpske trobojke, koja je posebno oduševila domaće fanove.
Fanovima iz Srbije se zahvalio i na Instagramu.
Ova objava izazvala je lavinu komentara i lajkova, a fanovi mu poručuju da ga čekaju raširenih ruku i da je prestonica spremna za najluđi ples ovog leta. Riki Martin će svoj koncert održati 16. juna u Beogradu na vodi u okviru Belgrade River Festa.
