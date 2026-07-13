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Tuga u svetu Holivuda: Umro poznati glumac iz omiljene trilogije

Izvor: Telegraf, Foto: Pixabay.com ||

Svet je potresla vest o smrti legendarnog glumca Sema Nila, koji je preminuo u 78. godini, piše Sky News. Glumac, najpoznatiji po ulogama u blokbasteru „Park iz doba jure“ (Jurassic Park) i hit seriji „Birmingemska banda“ (Peaky Blinders), ostavio je iza sebe neizbrisiv trag u svetskoj kinematografiji.


Njegova porodica potvrdila je tužnu vest u zvaničnom saopštenju, navodeći da je preminuo u ponedeljak, 13. jula, u Sidneju, u Australiji. Prema njihovim rečima, Nil je otišao mirno, okružen svojim najbližima.

„Sa neizmernom tugom porodica (whānau) Sema Nila deli vest o njegovom odlasku u ponedeljak, 13. jula, u Sidneju, u Australiji“, navodi se u saopštenju.

„Sem je bio okružen porodicom i otišao je uz dostojanstvo koje je krasilo čitav njegov život.

Gubitak je bio iznenadan i neočekivan, ali blagosloven činjenicom da je Sem ostao slobodan od raka.

Porodica želi da izrazi najdublju zahvalnost osoblju Privatne bolnice ’Sveti Vinsent’ (St Vincent's Private Hospital) na njihovoj neverovatnoj nezi.


Više detalja biće podeljeno kasnije, ali za sada, u ime porodice, molimo vas da poštujete njihovu privatnost dok se suočavaju sa ovim nemerljivim gubitkom“, navodi se je objavi Nilove poroedice.

Iako je vest o smrti bila neočekivana, porodica je istakla važnu činjenicu - Sem je do samog kraja ostao „cancer free“, odnosno izlečen od raka (limfoma) sa kojim se borio u prethodnom periodu. Njegova borba sa bolešću bila je poznata javnosti, ali je on o njoj uvek govorio sa optimizmom, fokusirajući se na rad i svoju vinariju na Novom Zelandu.

Sem Nil će ostati upamćen kao vrhunski glumac, kao čovek od integriteta i dostojanstva, što je njegova porodica posebno naglasila u svom poslednjem pozdravu.

Autor: D.B.

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