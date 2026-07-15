Tom Kruz preko noći ostario? Glumac iznenadio sve drastičnom transformacijom - i žene su u šoku! (VIDEO)

Na veliko zaprepašćenje publike glumac nije zadržao ni trunku onog šarma koji inače ima u dosadašnjim ostvarenjima

Poznati holivudski zavodnik Tom Kruz iznenadio je sve novom transformacijom nakon što smo imali priliku da ga vidimo u trejleru za novi film "Diger".

U filmu Tom Kruz tumači naftnog magnata koji pokušava da ispravi ekološku katastrofu ogromnih razmera.

Vorner Bros je objavio prvi trejler za film "Diger", ostvarenje koje je već uzburkalo Holivud i društvene mreže. Režiju potpisuje četvorostruki dobitnik Oskara Alehandro G. Injaritu, a Tom Kruz se pojavljuje u toliko drastičnoj transformaciji da su čak i njegovi najveći obožavaoci ostali zatečeni.

"Diger" se predstavlja kao crna komedija katastrofalnih razmera. Sa oštrom satirom, impresivnom glumačkom postavom i pričom inspirisanom ekološkim katastrofama koje pune naslovne strane, film se već izdvaja kao jedan od najiščekivanijih i najkomentarisanijih naslova godine.

Tom Kruz, koji je decenijama važio za holivudskog akcionog heroja, ovde je gotovo neprepoznatljiv kao Diger Rokvel, sedokosi naftni tajkun sa južnjačkim akcentom, izraženim stomakom i sklonošću ka direktnom govoru i sumnjivim odlukama.

Prema pisanju Varajetija, Diger je "najmoćniji čovek na svetu", na čelu kompanije koja je upravo izazvala globalnu ekološku krizu koja preti da preraste u nuklearni sukob.

Trejler počinje njegovim razmišljanjem: „Sve se menja. Jednog dana si mačka ili kralj. Sledećeg dana si samo pepeo u kutiji.“ Ta rečenica postavlja i uloge i ton priče koja sledi.

U središtu radnje nalazi se kriza ogromnih razmera – ledeni breg koji se ubrzano topi kao posledica Digerovog projekta vrednog milijarde dolara koji je pošao po zlu. Kada predsednik Sjedinjenih Američkih Država, koga tumači Džon Gudman, sazna za katastrofu, obraća se upravo čoveku koji ju je izazvao. NJegov lik poručuje: - Diger nas je uvukao u ovaj haos, a Diger će nas iz njega i izvući!

Političke aluzije u filmu teško je ne primetiti, jer predsednikov lik kombinuje osobine koje podsećaju i na Donalda Trampa i na Džoa Bajdena.

Ali film nije fokusiran samo na Kruza i Gudmana. Glumačku ekipu čine i Riz Ahmed, Sandra Hiler, Majkl Stulbarg, Džesi Plemons, Sofi Vajld, Ema Darsi i Robert Džon Berk. NJihovi likovi prate Digera Rokvela dok očajnički pokušava da dokaže da može da spase čovečanstvo od katastrofe koju je sam izazvao.

Transformacija Toma Kruza za ovu ulogu postala je jedna od glavnih tema u Holivudu. Prve fotografije prikazuju glumca ostarelog, sedog i sa uverljivo urađenim stomakom. Društvene mreže preplavili su komentari ljudi koji su tvrdili da "to ne može biti Tom Kruz", a žene su doslovno razočarane.

Čak je i sam Kruz govorio o izazovu koji mu je ova uloga predstavljala. Na jednom događaju izjavio je:

- Nikada ranije nisam imao nešto što bi me izazvalo na ovaj način. Kada budete pogledali film, videćete koliko je originalan.

Za reditelja Injaritua, "Diger" predstavlja prvi film na engleskom jeziku još od ostvarenja „Povratnik“ iz 2015. godine. Kako je objasnio, ideja za film rodila se odmah nakon tog projekta i pratila ga je gotovo deceniju.

- Trebalo mi je deset godina da snimim ovaj film, jer nisam tražio priču. Tražio sam pravi način da je ispričam. A ona je apsurdna, opasna, ali i veoma komična, jer je izvor velike komedije često tragedija.

Autor: D.B.