NE PROPUSTITE KONCERT IKONE ELEKTRONSKE MUZIKE! MOBY 21. JULA NA KALEMEGDANU

Donji grad Kalemegdana će 21. jula postati velika open-air scena na kojoj će nastupiti Moby, jedan od najuticajnijih autora elektronske muzike i umetnik čiji se koncerti danas dočekuju kao retka i posebna prilika. Njegov dolazak u Beograd najavljuje noć snažne energije, velikih hitova i svetske produkcije, kada će se okupiti nekoliko hiljada ljudi, pretvarajući Kalemegdan u epicentar regionalne elektronske scene.

Na turneji Live 2026 Moby u regionu nastupa samo u Puli i Beogradu. Kako jekoncert u pulskoj Areni rasprodat, beogradski nastup je poslednja prilika za ljubiteljeelektronske muzike iz Srbije i regiona da ovog leta uživaju u velikom live spektakluna otvorenom, pod zidinama Kalemegdana. U prodaji je ostao još mali brojulaznica, a kupovina je moguća putem platforme eFinity.rs.

Na koncertu se očekuje više od 10.000 ljudi, pa organizator Charm Music posebno apeluje da se dođe na vreme. Ulaz za publiku biće otvoren od 18:00, predgrupa Luton i Šćepa nastupiće u 21:00, dok je izlazak Mobija na scenu zakazan za 22:00.

Turneja Live 2026 već je pokrenula talas euforije širom Evrope. Moby je ovog leta nastupao na velikim festivalskim i open-air binama, među kojima su Rock Werchter u Belgiji, Mad Cool Festival u Madridu, Icónica Sevilla Fest, Bospop u Holandiji, Jazzopen u Štutgartu i Montreux Jazz Festival. Beograd se sada upisuje na mapu velike evropske turneje kao jedna od najatraktivnijih stanica na otvorenom.

Dosadašnji nastupi u okviru turneje doneli su snažan, hitovima nabijen koncertni repertoar – od „Bodyrock“, „Go“, „We Are All Made of Stars“ i „Why Does My Heart Feel So Bad?“, do „Natural Blues“, „Porcelain“, „Lift Me Up“ i „Feeling So Real“. Upravo spoj velikih pesama, fenomenalne energije i retka prilika da se Moby čuje uživo čini beogradski koncert događajem koji se ne propušta.

Da Moby i danas razmišlja o muzici kao prostoru otvorenom za sve stvaraoce, potvrđuje i njegov projekat Mobygratis, platforma na kojoj je dostupno 500 instrumentalnih muzičkih tema za besplatno korišćenje. Ovaj gest dodatno pokazuje zašto njegov koncert nije samo muzički događaj, već susret sa umetnikom koji nastavlja da inspiriše nove generacije publike i autora.

Autor: S.M.