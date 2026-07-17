Dragi Bravo festival prvi put na Ušću 21. i 22. avgusta: Ruslana otvara Wonderland izdanje

Dragi Bravo Festival ovog leta se vraća u svom petom izdanju, 21. i 22. avgusta, i donosi najveću promenu do sada. Festival će prvi put biti održan na Ušću, nakon tri prethodna izdanja na Kalemegdanu. Nova lokacija otvara prostor za veći festivalski doživljaj, bogatiju produkciju i dvodnevni program koji spaja nostalgiju, ples, pop-folk, dens i evropske hitove dvehiljaditih.

Ovogodišnje izdanje nosi temu Wonderland, inspirisanu bezvremenom pričom Alisa u Zemlji čuda. Tokom dva festivalska dana, park Ušće će biti transformisan u svet mašte, svetla, muzike i zabave, sa scenografijom, umetničkim instalacijama, foto zonama, kostimiranim animatorima i dodatnim sadržajima za publiku svih generacija.

Veliko otvaranje festivala 21. avgusta će obeležiti ekskluzivni nastup evrovizijske pobednice Ruslane, koja će prvi put uživo pevati pred srpskom publikom posle trijumfa na Evroviziji 2004. godine. Ruslana važi za jednu od najenergičnijih evrovizijskih pobednica, tako da će sa svojim plesačicama i hitom “Wild Dances” napraviti atmosferu za pamćenje. Inače, ove godine na festivalu po prvi put nastupaju i drugi strani izvođači, pa će posle Ruslane prve večeri publika imati priliku da uživo čuje i bezvremenski hit “Stereo Love” rumunskog DJ-a, producenta i autora Edwarda Maya, dok će 22. avgusta na Ušću nastupiti Morandi, jedan od najprepoznatljivijih evropskih pop-dance projekata dvehiljaditih.



Svake godine, pa i ove, posebnu pažnju publike privlače nastupi domaćih zvezda koje su obeležile 2000-te godine, ali i dalje sijaju na muzičkom nebu nesmanjenim sjajem. Prvo festivalsko veče, 21. avgusta, publika će uživati u nastupima Dare Bubamare, Vlade Matovića, Dade Polumente, Bojana Bjelića i još mnogih gostiju večeri. Biće to veče kada će se spojiti evrovizijski spektakl, evropski klupski zvuk i regionalni hitovi koji su obeležili devedesete i dvehiljadite.

Drugog dana festivala, 22. avgusta Ušćem će se oriti hitovi Indire Radić, Viki Miljković, Grupe Đogani i Slađe Delibašić, a očekuje se najava još nekoliko ekskluzivnih izvođača. Drugo veče festivala donosi regionalne pop-folk klasike i nostalgični povratak evropskom dance zvuku dvehiljaditih.

“Od prvog izdanja Dragi Bravo Festival je zamišljen kao mesto susreta generacija, emocija i pesama koje svi znamo, ali i kao festival koji iz godine u godinu raste zajedno sa svojom publikom. Selidba na Ušće za nas predstavlja veliki iskorak - produkcijski, programski i simbolički - jer nam omogućava da posetiocima ponudimo širi festivalski doživljaj i atmosferu kakvu ovo izdanje zaslužuje. Ovo će biti naše najambicioznije izdanje do sada i pozivamo sve da nam se pridruže 21. i 22. avgusta na Ušću.“, poručuju organizatori.

Organizatori pozivaju pratioce na društvenim mrežama koji žele da osvoje Gold VIP ulaznice da učestvuju u kampanji #DragiBravoTrendSetter, kroz koju će publika imati priliku da kreira svoj festivalski outfit, snimi TikTok ili Instagram Reel i pokaže svoju kreativnost i festivalski duh. Kampanja će obuhvatiti više različitih i kreativnih načina učestvovanja, kako bi svako mogao da izabere format koji mu najviše odgovara. Pored glavnog festivalskog outfita i video-sadržaja, planirana je i jednostavnija sekcija u kojoj će učesnici moći da objave svoju fotografiju iz detinjstva ili neki stari Facebook status, uz lični opis, uspomenu ili asocijaciju na Dragi Bravo. U objavama je potrebno označiti profile @dragibravo i @dragibravofestival.

Pored ekskluzivnog muzičkog programa, posetioce očekuju veliki Luna Park, Food Truck zona, Chill & Lounge zona, programi posvećeni reciklaži i održivosti, umetničke instalacije, interaktivne foto zone, face painting i make-up corner, festivalske aktivacije partnera i sponzora, kao i brojni performansi inspirisani temom Wonderland.

Kapije festivala oba dana se otvaraju u 19.00 časova, a program počinje u 20.30 i traje do jedan sat posle ponoći. Satnica pojedinačnih nastupa biće objavljene neposredno pred festival.



Ulaznice su dostupne putem prodajnih mreža Tickets.rs i DD Tickets, a cene zavise od izabrane zone. Posetiocima su na raspolaganju Parter, Fan Pit i VIP ulaznice, kao i specijalna Dragi Bravo GOLD ulaznica za najekskluzivnije festivalsko iskustvo. Jednodnevne ulaznice dostupne su po cenama od 1.000 do 3.000 dinara, dok se dvodnevne kreću od 1.500 do 4.900 dinara za Dragi Bravo GOLD zonu.

Autor: S.M.