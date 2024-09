U poslednjim danima leta, na jednoj od najatraktivnijh lokacija u Beogradu, u krugu oko Ribareve fontane na Kalemegdanu biće održan najveći regionalni festival balkanske kuhinje - Balkan Fud fest.

Kako je za Pink ispričao osnivač ovog festivala Miloš Vukšić, ideja je bila da se napravi strit fud festival koji će se zasnivati na više nego raznovsnoj i bogatoj balkanskoj kuhinji.

- I ranije smo se bavili sličnim formatima, a sada je ideja bila da napravimo strit fud festival balkanske kuhinje. Balkanska kuhinja je izuzetno raznovrsna, ona spaja mediteranske ukuse, sa ukusima sa Bliskog Istoka, ali i sa ukusima iz Vojvodine - naveo je Vukšić koji posetiocima obećava odličnu i bogatu ponudu različitih specijaliteta.

Balkan Fud festival zamišljen je kao fuzija najkvalitetnije, raznovrsne gastronomije u strit fud formatu sa proizvodima iz naših krajeva.

Pored predstavnika iz Beograda, Novog Sada, Pirota, Novog Pazara, posetiocima će se predstaviti i specijalni gosti iz regiona - Makedonije i Slovenije. Oni će na Balkan fud festu predstaviti delikatese u tanjirači, različite vrste pečenja, specijalitete sa roštilja...

- Imaćemo 10 učesnika, a za deset dana festivala očekujemo i do 100.000 posetilaca - rekao je Vukšić, napomenuvši da će se pored hrane u ponudi naći i vina, različite vrste rakije, kao i poslastica.

Balkan Fud fest prati i bogat edukativan program, kako za decu tako i za starije.

Vukšić je poseban akcenat stavio na Burek Master klas, koji će biti održan u nedelju, 22. septembra:

Burek spaja sve na ovim prostorima. Burek majstoriji će govoriti prvo o istoriji, pa onda i o tome gde u budućnosti vide burek. Zajedeno sa posetiocima će praviti burek, koji će se nakon toga naći u prodaji.

Programu Balkan fud festivala prilagođen je i muzički program. Nastupi su pažljivo osmišljeni pa će posetioci uživati u zvucima eks ju pop - roka, Balkan džeza, harmonike, ali i modrednim izvedbama di-džeja.

Balkan Fud fest biće održan od 20. do 29. septembra, radnim danima od 14 do 23 sata, a vikendom od 12 do ponoći.

