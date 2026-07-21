Budva 23. jula postaje centar svetske elsktronske scene!

Velika svetska muzička zvezda stiže u Budvu.

Budva će biti domaćin jednog od najvećih muzičkih događaja ovog leta, kada će u najvećem klubu na Balkanu, Top Hill-u, nastupiti jedan od najpoznatijih i najenergičnijih DJ-eva i producenata današnjice, Steve Aoki.

Dobitnik brojnih priznanja, muzički vizionar i umetnik sa impresivnom međunarodnom karijerom, Steve Aoki sarađivao je sa najvećim svetskim zvezdama poput BTS-a, Linkin Parka, Malume, Lil Jona i mnogih drugih.

Njegovi nastupi prepoznatljivi su po vrhunskoj produkciji, spektakularnim vizuelnim efektima, eksplozivnoj energiji i jedinstvenoj interakciji sa publikom, zbog čega godinama važi za jednog od najtraženijih izvođača na najvećim svetskim festivalima i u najprestižnijim klubovima.

Publiku na Top Hillu očekuje noć ispunjena vrhunskom muzikom, najsavremenijom produkcijom i atmosferom koja je Stevea Aokija učinila globalnim fenomenom.

Koncert zakazan za 23. jul već se izdvaja kao jedan od najiščekivanijih događaja ovogodišnje letnje sezone na crnogorskom primorju.

Generalni menadžer Top Hilla, Bojan Dragaš, istakao je da dolazak Stevea Aokija predstavlja samo jedan od vrhunaca bogate letnje sezone koju je klub pripremio za svoje posetioce.

„Izuzetno smo ponosni što će Steve Aoki nastupiti upravo u Top Hillu. Njegov dolazak potvrđuje da je naš klub prepoznat kao jedna od vodećih destinacija za najveća svetska muzička imena. Ove sezone publici donosimo program kakav do sada nije viđen. Pored Stevea Aokija, u Top Hillu će nastupiti i svetske EDM zvezde Fedde Le Grand, Afrojack i NERVO, dok će ljubitelji regionalne muzike uživati u koncertima Lepe Brene, Svetlane Cece Ražnatović, Aleksandre Prijović, Jakov Jozinovića, Ace Pejovića, Ace Lukasa i Dragane Mirković. Naš cilj je da svakom posetiocu pružimo vrhunski doživljaj i sigurni smo da će ovo biti jedna od najuspješnijih sezona u istoriji Top Hilla“, rekao je Bojan Dragaš.

Dolazak Stevea Aokija, zajedno sa impresivnim programom koji će tokom leta okupiti najveće svetske i regionalne muzičke zvezde, još jednom potvrđuje status Top Hilla kao vodeće destinacije noćnog života na Jadranu i jednog od najatraktivnijih klubova u regionu.

Top Hill i ovog leta pomjera granice zabave, a 23. jul biće jedan od datuma koji će obeležiti sezonu na crnogorskom primorju.

Svi putevi vode na Top Hill, gde će Steve Aoki prirediti spektakl za pamćenje.

Autor: Pink.rs