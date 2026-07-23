33. Festival evropskog filma Palić: Deseti put dodeljena Gorki List nagrada publike, dobitnik film 'Oh, This Unspeakable Void'

Gorki List nagrada publike ovogodišnjeg 33. Festivala evropskog filma Palić dodeljena je nemačkom filmu 'Oh, This Unspeakable Void' reditelja Simona Verhoevena, koji je prikazan u okviru Glavnog takmičarskog programa.

Film prati priču dvadestogodišnjeg mladića Joahima koji je neočekivano primljen uprestižnu školu glume u Minhenu i zbog toga se seli kod bake i deke. Izmeđuizazova u školi glume i beomskog života koji vode baba i deda, Joahim pokušava dapronađe svoje mesto u svetu ne znajući kakvu ulogu u njemu zapravo igra. Ovanemačka tragikomedija u režiji Simona Verhoevena nastala je premaautobiografskom bestseler romanu pisca Joahima Majerhofa.

Gorki List nagradu publike za film „Oh, This Unspeakable Void“ uručila je KatarinaKrstajić, PR menadžerka brenda Gorki List, koja se prisutnima obratila rečima:

„Ponosni smo što je Gorki List već više od 30 godina partner Festivala evropskogfilma Palić. Pored duge tradicije, povezuje nas posvećenost autentičnim pričama ivrednostima koje traju. Verujemo u snagu umetnosti koja inspiriše i ostavljaneizbrisiv trag. Zato podrška filmskim stvaraocima za Gorki List predstavlja ulaganjeu budućnost kulture i stvaralaštva.

Ove godine, po deseti put, dodeljujemo Gorki List nagradu publike za najbolji film–priznanje koje nosi posebnu težinu jer dolazi upravo od gledalaca, onih zbog kojihfilm i postoji. Ona predstavlja potvrdu da je ovaj film ostavio snažan utisak i da jepublika u njemu pronašla deo sebe. Neka ova nagrada bude motivacija celokupnojekipi da nastavi da stvara autentične priče kojima će osvajati svet.“

Dodelom nagrade publike filmu „„Oh, This Unspeakable Void“ nastavljena jeuspešna saradnja Festivala evropskog filma Palić i Gorkog Lista, koji je već više odtri decenije deo ove prestižne filmske manifestacije. Posetioci su imali priliku daposle svake projekcije glasaju za najbolji film iz bogatog opusa evropskekinematografije. Na taj način je pored mišljenja stručnog žirija, uvaženo mišljenjeljubitelja sedme umetnosti koji su odabrali dobitnika Gorki List nagrade publike.

Na ovogodišnjem izdanju Festivala evropskog filma Palić prikazano je više od 100filmova, a u glavnom takmičarskom programu publika je mogla da pogleda devetevropskih ostvarenja.

Autor: D.S.