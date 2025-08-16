FILM 'VEZANI' PRETENDUJE DA POSTANE FILM GODINE! Vi birate, Gorki list nagrađuje! EVO KAKO DA GLASATE (FOTO)

Na trećem danu 49. Festivala filmskog scenarija – Gorki List, održanom od 12. do 17. avgusta 2025. u Vrnjačkoj Banji, publika je imala čast da pogleda otvaranje festivala — film „Vezani“, rađen po nagrađivanom originalnom scenariju autora Aleksandra Teokarevića

Film, čiji je scenario autora Aleksandra Teokarevića nagrađen upravo na prošlogodišnjem izdanju festivala, snimljen je za neverovatnih 13 dana. Taj podatak postao je centralna tema razgovora, a reditelj Miloš Radunović je objasnio kako je takav poduhvat bio moguć.

"Brzo. Vrlo brzo", rekao je Radunović uz osmeh na početku. "Snimali smo film za 13 dana, što je onako poprilično izazovan momenat. Ja sam vrlo zadovoljan s obzirom na brzinu kojom smo radili. Bio mi je izazov da pokažem da za 13 dana može da se snimi film od koga nećemo da se sramotimo, nego mislim da, ja bar lično, sam ponosan na njega."

Podsetimo, festival filmskog scenarija Gorki List u Vrnjačkoj Banji, najstariji je i jedini domaći festival koji se isključivo bavi scenarijem, srži svakog filmskog dela. Od osnivanja 1977. godine, ovaj festival predstavlja jedinstveni prostor za promociju domaće kinematografije, podršku autorima i očuvanje kulturnog identiteta kroz pisanu reč.

Ovogodišnje 49. izdanje festivala okupilo je brojne filmske autore, glumce, novinare i publiku koja prati savremene tokove domaće kinematografije. Film „Vezani“ se prirodno uklopio u selekciju festivala koji slavi snažne priče i autorske glasove – jer ovaj film upravo to i jeste: snažna priča koja se ne zaboravlja.

„Vezani“ nije samo film – to je ogledalo društva, svedočanstvo o unutrašnjim borbama i poziv na katarzu. Festival Gorki List je bio idealna platforma za ovakav film, jer upravo tamo priče dobijaju glas, a reči postaju slike.

