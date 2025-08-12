POČINJE FESTIVAL FILMSKOG SCENARIJA U VRNJAČKOJ BANJI! Izvršni producent Marko Jovičić: Idemo u internacionalnom stilu i to je dobro! Dođite da uživate u svim žanrovima (FOTO)

Tradicionalni Festival filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji, 49-ti po redu, biće održan od 12. avgusta, odnosno, od večeras, pa sve do 17. avgusta.

Tokom pet dana festivala, posetioci će imati priliku da uživaju u programu koji obuhvata deset premijernih filmova, pet filmova van konkurencije, prateći program, simpozijum, svečano otvaranje festivala, dodelu nagrada kao i svečano zatvaranje istog, osmišljeno kao boemsko veče, gde će glumci pevati nagrađenima u čast.

Festival filmskog scenarija će svečano otvoriti film “Vezani” čiji scenario potpisuje Aleksandar Teokarević, a režiju Miloš Radunović. Scenario za ovo ostvarenje je prošle godine pobedilo na konkursu ovog festivala za najbolji scenario po kome će biti snimljen film. Publika će biti u prilici da pogleda i ostvarenja: “Dreams sex love” (dobitnik nagrade “Zlatni medved” u Berlinu 2025.),”Tvitosaurus” Ivice Videnovića, “Prva klasa, pun glas” Vladimira Miće Popovića, “Običaji” Peđe Markovića, “Zvonceku u pohode” Miroslava Stašića i Nebojše Stankovića, “Drava se ne predaje” Nikole Lorencina, “Volja sinovljeva” Nemanje Ćeranića, “Izolacija” Marka Backovića, “Čangalović” Nade Savić, “Amići” Dušana Popovića i Aleksandra Jakovljevića Ramba, “Tapija” Luke Mihailovića, “Young mothers” (dobitnik nagrade za najbolji scenario u Kanu 2025.),“Ti si princeza” Petra Pašića i “Čarobna zemlja” Milorada Milinkovića.

Reditelj i izvršni producent festivala Marko Jovičić govorio je o utiscima neposredno pred početak prvog koncerta.

- Imamo premijeru Apolonovog filma "Vezani" koji je već dobio nagradu za najbolji scenario, nevezano za ovaj festival. Tako da će ovde večeras cela ekipa prodefilovati, kao i scenaristi svih filmova. Tu imamo 6 apolonaca. Ovde će večeras ljudi gledati pobednike Berlinskog festivala odnosno, dobidnika ''Zlatnog Medveda'' uz Berlina, sa sve gostima iz Berlina. Ponosni smo što smo takav film doveli u Srbiju - rekao je Jovičić.

Kako kaže, i na samom kraju festivala, biće prikazan film Čarobna zemlja, Milorada Milinkovića, njemu u čast.

- Ostaje da vidimo ko će uzeti prve tri nagrade za scenario, ko će dobiti nagradu za film - dodao je Jovičić.

- Imamo sve žanrove, od horora, do romantike... Pa do melodrame i svega ostalog. Uspeli smo da spojimo da festival bude za svakoga. Evo prilike da opet pozovemo gledaoce. Svako veče imate koncert, filmove, i uveče će na samom kraju glumci da pevaju filmsku muziku... Možete da uživate, nemate priliku da slušate Snežanu savić kako peva "Topolsku 18" - rekao je Jovičić.

Ja sma producent festivala, ja se ne bavim žirijem, otkrio je potom.

- Neka bolji pobedi, bilo je kritika, i negativnih, ali to je dobro. Što znači da ljudi vide da festival psotoji. Ili smo u super dobrom smeru, ili ne valjamo... kritikovali su da nije glamur, da neće crveni tepih, evo ga plavi - nasmejao se.

Idemo u internacionalnom smeru, i to je najbitnije, rekao je Jovičić.

Autor: D.B.