'Nemam potrebu da budem na bilo kakvom čelu, skloniću se ako treba' Ljubiša Ristić se oglasio pred stupanja na funkciju u Ateljeu 212

Njegov povratak dolazi u godini kada Atelje 212 obeležava sedam decenija postojanja.

Reditelj Ljubiša Ristić imenovan je na funkciju v.d direktora pozorišta Atelje 212, a na tu funkciju stupa sutra. Ovim povodom gostovao je na RTS i otkrio svoje dalje planove.

Gostujući u emisiji „Oko“, Ristić je rekao da je na čelo Ateljea 212 došao na poziv osnivača – Grada Beograda.

„Obratili su mi se i predložili da pomognem u rešavanju problema koja imaju beogradska pozorišta. Atelje 212 je važno mesto koje zaslužuje da se svi njime pozabavimo“, rekao je Ristić.

Njegov povratak dolazi u godini kada Atelje 212 obeležava sedam decenija postojanja.

Tokom razgovora više puta je naglasio da nema lične ambicije da ostane na rukovodećim funkcijama.

„Nemam potrebu da budem na bilo kakvom čelu. Sve što sam želeo u karijeri odavno sam ostvario. Ako mogu da pomognem – pomoći ću. Ako ne mogu, skloniću se.“

Ristić nije želeo da odgovara na kritike pojedinih glumaca Ateljea 212 povodom njegovog imenovanja, navodeći da ih razume i da mnogi od njih ne poznaju njegov dosadašnji rad.

Umesto toga, poručio je da ga zanimaju isključivo budućnost pozorišta i očuvanje njegovog ugleda.

Podsećamo, u septembru 2024. godine Gordana Goncić postavljena je za vršioca dužnosti upravnice. Atelje 212 je osnovan 1956. godine i ove godine proslavlja 70 godina postojanja. Pre nekoliko nedelja pobedio je i na Sterijinom pozorju u Novom Sadu s predstavom "Moje pozorište".



Ristić navodi da je tokom karijere sarađivao sa mnogim velikim glumcima – Ljubom Tadićem, Ingom Apel, Radetom Šerbedžijom, ali i Ljiljanom Blagojević, Svetozarom Cvetkovićem i Mirjanom Karanović.

Ipak, kako je svojevremeno govorio, glumci nisu učili od njega, već su svi krenuli svojim putem. Njegov princip, kaže, bio je da šansu daje mladim rediteljima, bez potrebe da ima sopstvenog asistenta.

Autor: D.B.