Uhapšeno 212 osoba na protestu zbog zabrane Palestinske akcije: Haos u Londonu

Londonska policija uhapsila je danas 212 osoba tokom protesta na Trafalgar skveru protiv zabrane organizacije "Palestinska akcija", saopštila je policija.

Tokom današnjeg protesta, demonstranti su nosili transparente, palestinske zastave i kefije, a deo njih je sedeo na zemlji ili na kamperskim stolicama, preneo je Rojters.

Metropolitanska policija Londona saopštila je na mreži X da nastavlja sa hapšenjima osoba koje, kako navodi, pružaju podršku zabranjenoj organizaciji.

Okupljanje je prvo od februarske odluke Višeg suda u Londonu kojom je zabrana kojom je ta pro-palestinska organizacija označena kao teroristička proglašena nezakonitom.

Ministarka unutrašnjih poslova Ujedinjenog Kraljevstva Šabana Mahmud može da uloži žalbu na tu odluku.

Zakonodavci su u julu prošle godine zabranili "Palestinsku akciju” po antiterorističkom zakonodavstvu, nakon što su pojedini članovi upali u bazu britanskog Kraljevskog ratnog vazduhoplovstva.

Ta organizacija optužuje britansku vladu za saučesništvo u, kako navodi, izraelskim ratnim zločinima u Gazi, dok Izrael odbacuje optužbe o zloupotrebama u tom sukobu.

Autor: Marija Radić