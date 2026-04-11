Uhapšeno 212 osoba na protestu zbog zabrane Palestinske akcije: Haos u Londonu

Londonska policija uhapsila je danas 212 osoba tokom protesta na Trafalgar skveru protiv zabrane organizacije "Palestinska akcija", saopštila je policija.
Tokom današnjeg protesta, demonstranti su nosili transparente, palestinske zastave i kefije, a deo njih je sedeo na zemlji ili na kamperskim stolicama, preneo je Rojters.
Metropolitanska policija Londona saopštila je na mreži X da nastavlja sa hapšenjima osoba koje, kako navodi, pružaju podršku zabranjenoj organizaciji.
Okupljanje je prvo od februarske odluke Višeg suda u Londonu kojom je zabrana kojom je ta pro-palestinska organizacija označena kao teroristička proglašena nezakonitom.
Ministarka unutrašnjih poslova Ujedinjenog Kraljevstva Šabana Mahmud može da uloži žalbu na tu odluku.
Zakonodavci su u julu prošle godine zabranili "Palestinsku akciju” po antiterorističkom zakonodavstvu, nakon što su pojedini članovi upali u bazu britanskog Kraljevskog ratnog vazduhoplovstva.
Ta organizacija optužuje britansku vladu za saučesništvo u, kako navodi, izraelskim ratnim zločinima u Gazi, dok Izrael odbacuje optužbe o zloupotrebama u tom sukobu.
Autor: Marija Radić