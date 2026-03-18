Jedna osoba poginula prilikom pada gondole: Tragedija u švajcarskom skijalištu

Jedna osoba je danas poginula prilikom pada gondole u skijalištu Engelberg-Titlis u centralnoj Švajcarskoj, saopštila je policija.

Prema potvrdi policije kantona Nidvalden, poginuli je bio sam u kabini gondole, a nesreća se dogodila oko 11 časova, prenosi Swissinfo.

Uzrok nesreće još nije poznat, iako su u regionu prijavljeni jaki vetrovi.

Policija je navela da se kabina gondole odvojila i nekoliko puta prevrnula.

"U trenutku nesreće u kabini je bila samo jedna osoba koja je podlegla povredama", rekao je novinarima Senad Sakić, zvaničnik kantonalne policije.

Spasilačke ekipe i helikopteri odmah su upućeni na lice mesta, a putnici iz drugih gondola evakuisani su jer je žičara prekinula rad.

Kabina žičare koja je pala pripadala je sistemu Titlis Ikspress Tribze-Štand, koji je u funkciji od 2015. godine, navodi švajcarski Blik.

Izvršni direktor kompanije Titlis Bergbanen Norbert Pat rekao je da je nakon što se nesreća dogodila odmah evakuisano iumeđu 100 i 200 osoba, kao i da će detalji istrage biti poznati javnosti.

"Ne mogu da kažem da li je u pitanju tehnički kvar. Ono što mogu da kažem je da je to sistem žičare koji se koristi širom sveta. Merenja se vrše na svakom izlazu iz gondole, a ne možemo da kažemo da li su druge gondole bile u opasnosti. Duboko žalimo zbog ovoga. Ovo nam se dogodilo potpuno neočekivano", rekao je Pat.

Na pitanje kakva je procedura pri jakom vetru Pat je rekao da postoje jasne smernice i procedure i da se pri brzini vetra od 40 kilometara na čas aktivira alarm za vjetar, da se pri brzini od 60 kilometara izdaje upozorenje, a zatim se rad žičare prekida.

Kako je dodao za sada se ne zna kolika je bila brzina vetra u trenutku nesreće.

Autor: Marija Radić