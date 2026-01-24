Stravična tragedija: Jedna osoba poginula u eksploziji gasa u stambenoj zgradi

Jedna osoba je poginula, a 14 je povređeno u eksploziji gasa koja je izazvala požar na gornjim spratovima stambene zgrade u Njujorku, saopštile su danas vlasti.

Eksplozija se dogodila rano jutros u 17-spratnoj zgradi Stambene uprave grada Njujorka (NYCHA) u Bronksu, prenosi "Newsday". Vatrogasci su na lice mesta stigli nakon prijava da se ljudi naginju kroz prozore i dozivaju pomoć dok je vatra zahvatala stanove na višim spratovima.

Prema rečima šefa odeljenja Džona Espozita, vatrogasci su istraživali izveštaje o mirisu gasa na 15. i 16. spratu kada je došlo do eksplozije. U eksploziji je pričinjena velika strukturna šteta na oko desetak stanova, dok je požar zahvatio ukupno 10 stanova na 16. i 17. spratu.

Jedna osoba je teško povređena, pet je zadobilo teške povrede, a osam lakše. Zvaničnici su naveli da je zgrada bila u fazi renoviranja, kao i da su radovi na sistemu prirodnog gasa završeni i prethodno pregledani.

Uzrok eksplozije je i dalje predmet istrage. Na terenu je bilo angažovano više od 200 vatrogasaca. Zbog hladnih vremenskih uslova, sa noćnim temperaturama ispod nule, intervencija je bila dodatno otežana, saopštili su zvaničnici. Za stanare je otvoren prihvatni centar u obližnjoj školi, dok je Američki Crveni krst pružao pomoć u obezbeđivanju privremenog smeštaja i osnovnih potreba.

Oko pola miliona ljudi živi u objektima kojima upravlja NYCHA, najveća gradska stambena uprava u SAD, a veliki broj zgrada potiče iz perioda između 1940-ih i 1960-ih godina.

Autor: Marija Radić