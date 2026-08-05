Paf Dediju ponovo skraćen boravak u zatvoru: Evo kada se očekuje da reper izađe na slobodu!

Bez ikakvog objašnjenja doneta je nova odluka u slučaju ozloglašenog repera.

Ponovo promenjen datum izlaska iz zatvora Paf Dedija. Osnivaču izdavačke kuće „Bed boj rekords“ datum izlaska je menjan nekoliko puta, pri čemu je Federalni biro za zatvore u prošlosti kao datume puštanja navodio 15. april 2028, 25. april 2028. i 4. jun 2028.

U junu je njegov datum izlaska pomeren na 23. februar 2028. godine, a sada na 20. februar. Nije dato objašnjenje za više različitih datuma puštanja na slobodu. Izvođač hita "Last Night" služi kaznu od 50 meseci zatvora nakon što je prošlog leta osuđen po dve tačke optužnice za prevoz radi bavljenja prostitucijom, posle federalnog suđenja u Njujorku. Porotnici su ga oslobodili ozbiljnijih optužbi, uključujući trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije i zaveru radi reketiranja.

Paf Dedi učestvuje u programu lečenja od zavisnosti od droga u zatvoru „FCI Fort Diks“, dok njegov pravni tim nastavlja da ulaže žalbu na presudu i kaznu, nazivajući je prekomernom i tražeći oslobađajuću presudu ili ponovno odmeravanje kazne. U julu je reper navodno učestvovao u fizičkom sukobu sa drugim zatvorenikom, što je rezultiralo njegovim premeštanjem u samicu.

U to vreme, portal TMZ je preneo da je tuča počela kada je drugi zatvorenik, čiji identitet nije javno objavljen, uvredio repera. Međutim, zatvorsko osoblje je brzo intervenisalo i razdvojilo obojicu muškaraca, naveo je ovaj medij. Paf Dedi je navodno tražio da odsluži svoje dve i po godine u zatvoru „FCI Fort Diks“ kako bi bio bliže porodici. Oko 14 meseci koje je proveo u pritvorskom centru „Metropolitan“ u Bruklinu nakon hapšenja uračunato mu je u odsluženu kaznu, preneo je ranije ABC News.

„Kako bi se rešili problemi sa zloupotrebom droga i maksimalno povećale posete porodice i rehabilitacioni napori, tražimo od suda da snažno preporuči Birou za zatvore da Paf Dedi bude smešten u FCI Fort Diks“, napisala je advokatica Teni Geragos u podnesku sudu u oktobru 2025. godine.



Učešće u Rezidencijalnom programu za lečenje zavisnosti od droga (RDAP) može smanjiti kaznu zatvoreniku do godinu dana, prema podacima Biroa za zatvore.Takođe u utorak, 4. avgusta, sudija u ovom slučaju potpisao je nalog kojim se federalnim vlastima odobrava da preuzmu u posed ili raspolažu predmetima zaplenjenim u hotelu „Park Hajat“, gde je Šon Didi Kombs lišen slobode u septembru 2024. Prema dokumentima do kojih je došao časopis PEOPLE, na spisku predmeta nalazi se 9.000 dolara u gotovini i više uređaja iPad, iPhone, laptopova i hard-diskova.

Autor: D.B.