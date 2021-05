Austrija popustila mere, ali ne za sve

Austrija je olabavila mere, međutim ovakva pravila važe kada je u pitanju javni prostor.

-Posle 6 meseci ponovo rade kafići i restorani u Austriji, sve se otvara ponovo, nadam se da će biti poslednji put i trajno, trenutno je preko 4 miliona ljudi vakcinisano, ulaz u kafiće, restorane, pozorišta, teretane i hotele je slobodan samo za one koji su vakcinisani, imaju potvrdu da su preležali koronavirus ili imaju važeći negativni test - izjavio je hotelijer Kenan Drljo.

Informaciju da se van Srbije čeka više od mesec dana za vakcinaciju potvrdio je i Drljo.

-Dobio sam termin za vakcinaciju, moram da čekam mesec dana, sredinom juna za prvu, sredinom jula za drugu - rekao je on.

-Hoteli ponovo rade uz potvrdu da je neko vakcinisan i da je preležao koronavirus, ljudi i dalje ne dolaze najverovatnije će moj hotel ostati zatvoren do kraja maja, još uvek nema rezervacija, moramo da vidimo kako će reagovati turisti kada budu posećivali koncerte i kada će morati da pokažu test - dodaje.

Na otvorenom prostoru dozvoljen je skup do 3.000 ljudi, a u zatvorenom prostoru 1.500 su preporučene mere uz nošenje maski. Drljo tvrdi da je u praksi dosta drugačije i da klubovi i restorani rade do 22 sata, a da je kapacitet u prostoru prepolovljen, "ako u prostoru može do 1.000 ljudi, mora da bude samo 500 prisutno".