Vodimo vas u zeleno Međimurje

Na krajnjem severu Hrvatske, na granici sa Mađarskom i Slovenijom, a između dve reke, Drave i Mure, smestilo se zeleno Međimurje.

S jedne strane dodiruje obronke Alpa, a sa druge Panonsku niziju, pa od prirode uzima ono najbolje. Baš ovde je prvo nalazište nafte u Hrvatskoj, najstarija naftna koncesija na svetu, izvor jedne od najboljih termomineralnih voda u Evropi, a čestice zlata koje se i danas ispiraju na sprudovima reka Drave i Mure, spadaju u one najčistije na zemaljskoj kugli.

Zeleni pašnjaci, voćnjaci i vinogradi, Regionalni park Mura-Drava zaštićen kao Unesko rezervat biosfere, vodomari na Muri, priobalne šume u kojima se i dalje čuje zov jelena… No, nije samo priroda ovde zelena. Zelena je i suština turističkog razvoja ove regije koja nosi Green Destinations oznaku. Ne radi se ovde o običnom turizmu, već pravom održivom turizmu koji živi u ljubavi sa prirodom i u miru sa lokalnom zajednicom, a koji u centar svog poslovanja stavljaju Terme Sveti Martin, Turistička zajednica Međimurske županije, Turistička zajednica Sveti Martin na Muri i Turistička zajednica Opštine Štrigova.

Da biste bolje razumeli Međimurje i njegove stanovnike, prvo se zaputite u Muzej nematerijalne baštine „Riznica Međimurja Čakovec” koji se nalazi u utvrđenju Starog grada Zrinskih u Čakovcu. Riznica čuva međimursku baštinu, nasleđe, tradiciju, usmena predanja, znanja i veštine. Ovde ćete čuti Međimursku popevku koja je upisana i na Uneskovu listu nematerijalne baštine, priču o zmaju Pozoju koja se još uvek priča u Međimurju i dotaći njegov ogromni rep i svetleće oko, naučiti kako se i dan danas vadi zlato, videti pokladnu masku „pikač“, hologram Nikole Zrinskog Sigetskog, zatvorenike u tamnicama i tajni lavirint. U okviru Starog grada nalazi se još jedna muzejska postavka, ali i odličan restoran Stari grad u kome će vas čorba od budneve okrepiti, a tradicionalna međimurska gibanica sa makom, orasima i jabukama oduševiti.

Međumurje je malo, zauzima samo 750 km2 i gusto je naseljeno, ali čak 23% biodiverziteta oko reke Mure je netaknuto, tako očuvano i u vremenu zamrznuto da je i od Unesko-a zaštićeno . A na 750 km2 ide i 888 km uređenih biciklističkih staza, pa ćete na svakom koraku sresti ljubitelje ovih dvotočkaša iz celog sveta. Ne čudi da je baš u Međimurju onda otvoren prvi sertifikovani biciklistički i trkački hotel u Hrvatskoj Terme Sveti Martin. Ne samo da u ovom rizortu možete iznajmiti bicikl ako ga niste poneli, servisirati i oprati ljubimca, nego možete i plivati u brojnim bazenima sa termomineralnom vodom bogatom sa 23 minerala. Nije to običan hotel, već prvi healthness rizort u Evropi u kome se vaše uživanje spaja sa brigom o vašem telesnom, duševnom i duhovnom zdravlju.

Samo dvadesetak minuta bicikliranja potrebno je da stignete od hotela do najsevernije tačke Hrvatske i mlina na reci Muri. Tu i dalje okreće isti onaj vodenični točak koji je 1902. samleo prvo žito, čeka vas skeledžija da vas malo provoza po ovoj lepotici koja dolazi iz Alpa, ali i interaktivan muzej koji će vam dočarati nekadašnji život mladog mlinara i prirodno bogatstvo kraja.

A sad biciklom ili turističkim vozićem (ko kako voli) na drugu stranu i malo uzbrdo, pa sve do farme jelena i muflona Perhoč.

Na velikoj ograđenoj livadi oivičenoj šumarkom poziraju jeleni i mufloni. Ima tu i jelena kapitalaca, ali ne dajte da vas zavaraju njihovi meki rogovi (menjaju ih jednom godišnje) i nemojte im prilaziti preblizu, osim ako nemate dovoljno kukuruza da ih nahranite. Kao suvenir ili poklon za ukućane nećete odavde poneti rogove, nego suvo meso i kobasice od jelena i divlje svinje.

Kako uz dobar zalogaj ide I dobra kapljica, zaputite se do Vinske kuće Hadžić gde će vas dočekati sokom i čipsom od jabuke koja nikada nije videla pesticide i koja je verovatno najslađa jabuka koju ste ikada probali. Porodica Hažić je, poput drugih vinarija, počela od malog vinograda i još manje proizvodnje, da bi zahvaljujući fondovima Evropske Unije i subvencijama države dostigla do tačke u kojoj proizvodi ozbiljno dobra vina svežih alpskih nota i poseduje i vinski kamp.

Ako ste pravi ljubitelj aktivnog turizma i u dobroj ste formi, onda se pešaka ili dvotočkašem zaputite do vidikovca Mađerkin breg i uživajte u pogledu na hrvatsku Toskanu i terasaste vinograde. Kada se gleda iz ptičje perspektive ovaj vidikovac ima oblik zvezde baš kao da sluša pozatu međimursku popevku koja kaže: “tamo gdje se zemlja zaljubila u nebo pa ga svojim vrhuncima ljubi, a ono joj uzvraća najboljim što ima”.

Ukupno 104 stepenice i tri minuta penjanja dovode vas do 341 metra nadmorske visine sa koje se po lepom danu vide čak četiri zemlje: Mađarska, Austrija, Slovenija i Slovačka. No to nije sve. Unutar platforme vidikovca nalazi se “goričko sviralo” neka vrsta orgulja koje pokreće vetar ili dugme preko koga puštata odabranu muziku, najpre međimurske popevke, a ako imate sreće možete prisustvovati koncertu u kom su klavijature povezane sa ovim orguljama. Ne propustite da baš ovde napravite najbolje fotografije za vaš Instagram profil i popijete bar čašu odličnog vina sa okolnih vinograda.

Ako ste mislili da je Švajcarska daleko, prevarili ste se, mala Švajcarska, kako Međimurje zovu njegovi stanovnici, nam je u komšiluku. A ona ne insistira samo na ekonomiji, nego i na poštovanju prirode i kvalitetu života koji spaja zdravlje i užitak.

