AKTUELNO

Lifestyle

Ovim danima su avionske karte najjeftinije: Putujte pametno i pristupačno

Izvor: Informer.rs, Foto: Pixabay.com ||

Kada planiramo putovanje avionom, jedna od stvari koja nas najviše zanima je cena karte, a najpovoljniji dan za kupovinu iste je nedelja.

Svi želimo da platimo što manje, ali cene avio-karte stalno variraju zbog različitih faktora. Na cenu utiče sezona putovanja, koliko ranije kupujemo kartu, trenutna potražnja i ponuda, ali i dan u nedelji kada je kupujemo.

Studija zasnovana na podacima sa platforme Google Flights pokazala je da cene rastu kako se bliži kraj nedelje. Na primer, karta za let između dve američke savezne države u ponedeljak košta 213,44 dolara, dok je u utorak malo jeftinija - 213,31 dolara.

Kako se približava kraj nedelje, cene rastu: u petak je ista karta 238,47 dolara, a u subotu, koji je najskuplji dan, dostiže 241,61 dolara.

Zanimljivo, u nedelju cene ponovo opadaju za 20 i više dolara, pa se taj dan smatra najpovoljnijim za kupovinu karte.

Naravno, razlika u cenama zavisi i od same avio-kompanije. Neke kompanije drže razlike minimalnim- svega nekoliko dolara ili evra, dok druge dopuštaju veće oscilacije cena tokom cele nedelje.

Autor: A.A.

#Cena

#Putovanja

#karte

POVEZANE VESTI

Lifestyle

Jedan dan je najpovoljniji: Nije svejedno kupujete li avionske karte sredom ili petkom, evo kada su najjeftinije

Lifestyle

Nije svejedno da li avionske karte kupujete SREDOM, NEDELJOM ILI PONEDELJKOM: Evo kada su NAJJEFTINIJE!

Extra

OVE BOJE KOFERA IZBEGAVAJTE ako ne želite da izgubite PRTLJAG: Avio-kompanija otkrila CAKE koje će vas poštedeti OZBILJNOG STRESA

Društvo

HIT SNIMAK IZ AVIONA: Svi putnici gledaju u JEDNOG čoveka - Nije imao dovoljno mesta da spakuje svu garderobu, pa uradio OVO! (VIDEO)

Svet

ŠOK PREVARA BRITANCA - Došao avionom od Londona do Njujorka BEZ KARTE I PASOŠA! Evo kako mu je to pošlo za rukom

Društvo

Najbolji savet za kupce polovnjaka: Evo kako da izbegnete previsoke cene na placu