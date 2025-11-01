Ovim danima su avionske karte najjeftinije: Putujte pametno i pristupačno

Kada planiramo putovanje avionom, jedna od stvari koja nas najviše zanima je cena karte, a najpovoljniji dan za kupovinu iste je nedelja.

Svi želimo da platimo što manje, ali cene avio-karte stalno variraju zbog različitih faktora. Na cenu utiče sezona putovanja, koliko ranije kupujemo kartu, trenutna potražnja i ponuda, ali i dan u nedelji kada je kupujemo.

Studija zasnovana na podacima sa platforme Google Flights pokazala je da cene rastu kako se bliži kraj nedelje. Na primer, karta za let između dve američke savezne države u ponedeljak košta 213,44 dolara, dok je u utorak malo jeftinija - 213,31 dolara.



Kako se približava kraj nedelje, cene rastu: u petak je ista karta 238,47 dolara, a u subotu, koji je najskuplji dan, dostiže 241,61 dolara.

Zanimljivo, u nedelju cene ponovo opadaju za 20 i više dolara, pa se taj dan smatra najpovoljnijim za kupovinu karte.

Naravno, razlika u cenama zavisi i od same avio-kompanije. Neke kompanije drže razlike minimalnim- svega nekoliko dolara ili evra, dok druge dopuštaju veće oscilacije cena tokom cele nedelje.

Autor: A.A.