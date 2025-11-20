DOČEK NOVE 2026. U HERCEG NOVOM - Rezervišite svoj smeštaj u Institutu Igalo po specijalnim promo cenama tokom tokom novogodošnjih praznika!

Provedite novogodišnje praznike uz more, u opuštajućem ambijentu Instituta Igalo!

Ove godine u Herceg Novom očekuje vam najbolja zabava tokom novogodišnjih praznika.

Na svega nekoliko minuta hoda od Instituta Igalo do šetališta “Pet Danica” koje vodi do centra Herceg Novog, možete uživati u prazničnoj atmosferi grada, koncertima na otvorenom i morskom vazduhu - uz smeštaj i doručak u II Fazi Instituta.

Uverite se u udobnost smeštaja, kao i najbolje cene koje vas očekuju u Institutu Igalo.

Posebna novogodišnja ponuda smeštaja (bez organizovanog programa u objektu - savršeno za goste koji žele slobodu izbora i provod u gradu).

- 3 noći - Noćenje sa doručkom - 125,00 €

- 4 noći - Noćenje sa doručkom - 160,00 €

Period važenja ponude: 31.12.2025. – 04.01.2026.

Smeštaj: Dvokrevetne sobe, II faza Instituta Igalo

Boravišna taksa i osiguranje se plaćaju dodatno.

Doplata za jednokrevetnu sobu iznosi 10€ po danu.

Deca:

do 2 godine – besplatno

2 – 12 godina – 30% popusta

Rezervacije se prave putem mejla: marketing@igalospa.com ili tel: 063 211 314

Dok boravite kod nas u Institutu, u gradu vas očekuje trodnevni muzički spektakl na Trgu Nikole Đurkovića uz šest regionalnih zvezda!

U najluđoj noći Novljane i goste zabavljaće Haris Džinović i Neda Ukraden, pred publikom će 1. januara biti Željko Samardžić i Vesna Zmijanac, dok će 2. januara nastupiti Dženan Lončarević i Tropico band.

U najlepšoj prednovogodišnjoj atmosferi uz more, najmlađe očekuju dečiji program i proslava njihove Nove godine uz druženje s Deda Mrazom.

Prvog dana Nove godine premijerno će se predstaviti Kamerni orkestar Herceg Novi i ljubiteljima klasike doneti jedinstven ugođaj.

Kad gradska Tora otkuca ponoć i hiljade zagrljaja, želja, obećanja polete – budite među svojim prijateljima, u srcu grada koji vas čeka!

Autor: A.A.